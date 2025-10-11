アートホテル大阪ベイタワーのランチビュッフェ『Cut in!』。映画をテーマにしたユニークで発想力豊かなメニューを編集部が体験
◆アートホテル大阪ベイタワーのランチビュッフェ『Cut in!』。映画をテーマにしたユニークで発想力豊かなメニューを編集部が体験
大阪・弁天町にある「アートホテル大阪ベイタワー」51階のレストラン「スカイビュッフェ51」では、期間限定ビュッフェ『Cut in!（カットイン!）』が2025年10月31日（金）まで開催中です。オズモール編集部もさっそく体験してきました。
映画の世界観が料理やスイーツで鮮やかに表現されていて、目や舌で楽しめるだけでなく、テンションが上がること間違いなし。特別なひとときを過ごすことができます。映画好きの方も必見です。
◆最上階の絶景レストラン「スカイビュッフェ51」で、ランチビュッフェ『Cut in!』を実食レビュー！
9月・10月は「映画」、演出が映えるビュッフェテーマ
アートホテル大阪ベイタワーのビュッフェレストラン「スカイビュッフェ51」では、2025年10月31日まで、映画の世界観と秋の味覚を楽しむ期間限定ビュッフェ『Cut in（カットイン）』が開催中。
秋の食材やアメリカンテイストを取り入れたメニューがラインナップするビュッフェを、オズモール編集部もさっそく体験してきました。見た目や味で楽しめるだけでなく、映画の世界観がスイーツや料理で鮮やかに表現されているので、テンションが上がること間違いなし。お店の内装もとってもかわいいですよ。
シェフパティシエ渾身の、インパクト抜群な「映画」スイーツ
ビュッフェといえば食事とスイーツの両方が一度に楽しめるのが魅力ですが、このランチビュッフェ『Cut in!』ではスイーツを真っ先にチェックするのがおすすめです。とにかくインパクト抜群、発想力に富んだ、映画の世界観をテーマにしたスイーツが名前も見た目もユニークですごいんです。
派手なカーアクションをイメージした車型ケーキ「同乗するなら覚悟しろ！」、ゾンビ映画のワンシーンを再現したティラミス「絶対に振り向くな…！」、ナイフが刺さった衝撃のケーキ「犯人はまだ近くにいる」など、映画の“あるあるシーン”に着想を得た、斬新かつ遊び心満載のスイーツ13種がずらり。ネーミングも映画のセリフ風にコミカルになっていて、見ているだけでもワクワクします。
また、カットケーキではなく、ホールケーキが豊富にラインナップしているのもアートホテル大阪ベイタワーならでは。どれもカットするのをためらうほどの精巧かつアーティスティックなビジュアルですが、大胆に切り分けて、好きなものを心ゆくまで楽しんで。
◆「映画」スイーツ以外も充実、「ライブキッチン」メニュー、冷製・温製料理も大満足のラインナップ！
できたてアツアツの「ライブキッチン」が豊富すぎる
ビュッフェの醍醐味のひとつといえば、シェフが目の前で仕上げてくれて、できたてアツアツの料理が楽しめる「ライブキッチン」。一般的には1?2種類ほどのおすすめが多いですが、アートホテル大阪ベイタワーではなんと、5種類もの料理が用意されています。
メニューは「ポークグリル ジンジャーソース」（ランチ限定）、「アトランティックサーモンのグリル マルテーズソース」、「出来立てパスタ サンマとバター醤油のスパゲッティ」、「じゃがいものニョッキ クラムチャウダー風」、そして「ピッツァ カプリチョーザ」。肉＆魚料理、パスタ、そしてピザと、まるでコース料理のよう。仲間とシェアしながら、ぜひ全制覇して。
少しずつ、たくさん食べたい、バラエティ豊富な冷製料理。映画鑑賞にぴったりなメニューも
入口から正面に見えるのが、大きなクラッパーボード（カチンコ）が装飾されているビュッフェ台。そこは冷製料理のエリアになっていて、「ローストポークBBQソース」や「スムースチキン トマトバジルソース」、「シーフードサルピコン イタリアンドレッシング」などの前菜メニューをはじめ、映画鑑賞にぴったりな「BLTサンド＆ホットドック」まで幅広く揃っています。
なかでも注目は、グラスに入ってスタイリッシュな飾られた、アメリカの家庭料理「マッケンチーズ」ことマカロニチーズ。冷たいマカロニチーズは初めて食べましたが、マカロニのぷにぷにした食感がより際立っていて、素材を活かした冷製ならではのおいしさが印象的。写真映えもするので、ぜひ試してほしいひと皿です。
わんぱく系のアメリカンテイスト、満足感いっぱいの温製料理
温かい料理のバリエーションが豊富なのも、この「スカイビュッフェ51」の魅力のひとつ。秋らしい「ホテル特製ハンバーグ デミグラスソース」や「パンプキングラタン」をはじめ、「ジャンバラヤ」「シーフード焼きそば」「牛すじカレー」「淡路島産のたまねぎのスープ」など、多種多様な温製料理が並んでいます。
今回のテーマに沿った料理には、アメリカ・ニューヨークの定番料理「バッファローウィング」（写真手前）がスタンバイ。甘辛い真っ赤なソースがたっぷり絡められた手羽先は、肉厚でとってもジューシー。本場さながらのおいしさで、ビールと一緒にいただくと何本でも食べられそうです。
◆オーダー制のスイーツメニューに編集部オススメの1品…最後まで気が抜けない料理の数々
編集部のオススメは、ひと口サイズで驚きのある1品
テーマに合わせて映画を観ながら食べられる料理が豊富に揃っている、このランチビュッフェ。なかでもひと口サイズの「マッシュルームのアランチーニ」のおいしさに驚かされました。スナック感覚で食べられるカジュアルな1品ですが、マッシュルームの上品な旨みがたっぷり詰まっています。
炭酸飲料と一緒にいただくとまさに映画館気分、大人は白ワインと合わせると手が止まらなくなりそうです。ちなみにワインはオプションで樽生ワイン3種類（スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン）が飲み放題で楽しめるプラン（1,700円・90分制）もあるので、ワイン好きはこちらの利用もおすすめです。
オーダー制スイーツメニューで、ホテルメイドの味を堪能
「スカイビュッフェ51」のランチビュッフェでは、スイーツにもオーダーメニューがあります。「パフェ」と「クレープ」、「クレームブリュレ」の3種類で、どちらもスイーツカウンターにて注文でき、パティシエによる作りたてスイーツを堪能することができます。
今回オーダーしたのは、クレープパフェ。クレープの中のアイスは6種類、ソースは3種類から好きな組み合わせを選ぶことができます。この日はバニラアイスとベリーソースをチョイス。濃厚ながら繊細な味わいは、まさにホテルメイド。大きめサイズなので、こちらもシェアして楽しんで。
◆気分を上げてくれる地上200mの絶景。2カ月毎に変わるテーマで、何度も来たくなる「スカイビュッフェ51」
大阪を一望、見晴らし抜群な「窓際の席」がオススメ
地上200mの51階にあるため眺望も抜群の「スカイビュッフェ51」。大切な人との時間を過ごすなら、大阪随一の絶景が楽しめる窓際席が断然おすすめです。レストランの北側は大阪市内の街並み、南側は大阪湾が一望でき、まさに圧巻のロケーション。
景色のいい窓際席は、中央席よりも料金が500円アップしますが、特別な時間に格上げしてくれます。ちなみに子ども料金は席によって変動がないのもうれしいですね。ファミリーでの食事の時も盛り上がること間違いなしです。
さらに11月からは、ウィッシュコアな幻想的な空間で天使たちのパーティーに参加したようなイルミネーションビュッフェ「STARRY DAYS 〜Angel’s Sky Party〜」を開催予定とのこと。そちらもお楽しみに。
大阪・弁天町にある「アートホテル大阪ベイタワー」51階のレストラン「スカイビュッフェ51」では、期間限定ビュッフェ『Cut in!（カットイン!）』が2025年10月31日（金）まで開催中です。オズモール編集部もさっそく体験してきました。
◆最上階の絶景レストラン「スカイビュッフェ51」で、ランチビュッフェ『Cut in!』を実食レビュー！
9月・10月は「映画」、演出が映えるビュッフェテーマ
アートホテル大阪ベイタワーのビュッフェレストラン「スカイビュッフェ51」では、2025年10月31日まで、映画の世界観と秋の味覚を楽しむ期間限定ビュッフェ『Cut in（カットイン）』が開催中。
秋の食材やアメリカンテイストを取り入れたメニューがラインナップするビュッフェを、オズモール編集部もさっそく体験してきました。見た目や味で楽しめるだけでなく、映画の世界観がスイーツや料理で鮮やかに表現されているので、テンションが上がること間違いなし。お店の内装もとってもかわいいですよ。
シェフパティシエ渾身の、インパクト抜群な「映画」スイーツ
ビュッフェといえば食事とスイーツの両方が一度に楽しめるのが魅力ですが、このランチビュッフェ『Cut in!』ではスイーツを真っ先にチェックするのがおすすめです。とにかくインパクト抜群、発想力に富んだ、映画の世界観をテーマにしたスイーツが名前も見た目もユニークですごいんです。
派手なカーアクションをイメージした車型ケーキ「同乗するなら覚悟しろ！」、ゾンビ映画のワンシーンを再現したティラミス「絶対に振り向くな…！」、ナイフが刺さった衝撃のケーキ「犯人はまだ近くにいる」など、映画の“あるあるシーン”に着想を得た、斬新かつ遊び心満載のスイーツ13種がずらり。ネーミングも映画のセリフ風にコミカルになっていて、見ているだけでもワクワクします。
また、カットケーキではなく、ホールケーキが豊富にラインナップしているのもアートホテル大阪ベイタワーならでは。どれもカットするのをためらうほどの精巧かつアーティスティックなビジュアルですが、大胆に切り分けて、好きなものを心ゆくまで楽しんで。
◆「映画」スイーツ以外も充実、「ライブキッチン」メニュー、冷製・温製料理も大満足のラインナップ！
できたてアツアツの「ライブキッチン」が豊富すぎる
ビュッフェの醍醐味のひとつといえば、シェフが目の前で仕上げてくれて、できたてアツアツの料理が楽しめる「ライブキッチン」。一般的には1?2種類ほどのおすすめが多いですが、アートホテル大阪ベイタワーではなんと、5種類もの料理が用意されています。
メニューは「ポークグリル ジンジャーソース」（ランチ限定）、「アトランティックサーモンのグリル マルテーズソース」、「出来立てパスタ サンマとバター醤油のスパゲッティ」、「じゃがいものニョッキ クラムチャウダー風」、そして「ピッツァ カプリチョーザ」。肉＆魚料理、パスタ、そしてピザと、まるでコース料理のよう。仲間とシェアしながら、ぜひ全制覇して。
少しずつ、たくさん食べたい、バラエティ豊富な冷製料理。映画鑑賞にぴったりなメニューも
入口から正面に見えるのが、大きなクラッパーボード（カチンコ）が装飾されているビュッフェ台。そこは冷製料理のエリアになっていて、「ローストポークBBQソース」や「スムースチキン トマトバジルソース」、「シーフードサルピコン イタリアンドレッシング」などの前菜メニューをはじめ、映画鑑賞にぴったりな「BLTサンド＆ホットドック」まで幅広く揃っています。
なかでも注目は、グラスに入ってスタイリッシュな飾られた、アメリカの家庭料理「マッケンチーズ」ことマカロニチーズ。冷たいマカロニチーズは初めて食べましたが、マカロニのぷにぷにした食感がより際立っていて、素材を活かした冷製ならではのおいしさが印象的。写真映えもするので、ぜひ試してほしいひと皿です。
わんぱく系のアメリカンテイスト、満足感いっぱいの温製料理
温かい料理のバリエーションが豊富なのも、この「スカイビュッフェ51」の魅力のひとつ。秋らしい「ホテル特製ハンバーグ デミグラスソース」や「パンプキングラタン」をはじめ、「ジャンバラヤ」「シーフード焼きそば」「牛すじカレー」「淡路島産のたまねぎのスープ」など、多種多様な温製料理が並んでいます。
今回のテーマに沿った料理には、アメリカ・ニューヨークの定番料理「バッファローウィング」（写真手前）がスタンバイ。甘辛い真っ赤なソースがたっぷり絡められた手羽先は、肉厚でとってもジューシー。本場さながらのおいしさで、ビールと一緒にいただくと何本でも食べられそうです。
◆オーダー制のスイーツメニューに編集部オススメの1品…最後まで気が抜けない料理の数々
編集部のオススメは、ひと口サイズで驚きのある1品
テーマに合わせて映画を観ながら食べられる料理が豊富に揃っている、このランチビュッフェ。なかでもひと口サイズの「マッシュルームのアランチーニ」のおいしさに驚かされました。スナック感覚で食べられるカジュアルな1品ですが、マッシュルームの上品な旨みがたっぷり詰まっています。
炭酸飲料と一緒にいただくとまさに映画館気分、大人は白ワインと合わせると手が止まらなくなりそうです。ちなみにワインはオプションで樽生ワイン3種類（スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン）が飲み放題で楽しめるプラン（1,700円・90分制）もあるので、ワイン好きはこちらの利用もおすすめです。
オーダー制スイーツメニューで、ホテルメイドの味を堪能
「スカイビュッフェ51」のランチビュッフェでは、スイーツにもオーダーメニューがあります。「パフェ」と「クレープ」、「クレームブリュレ」の3種類で、どちらもスイーツカウンターにて注文でき、パティシエによる作りたてスイーツを堪能することができます。
今回オーダーしたのは、クレープパフェ。クレープの中のアイスは6種類、ソースは3種類から好きな組み合わせを選ぶことができます。この日はバニラアイスとベリーソースをチョイス。濃厚ながら繊細な味わいは、まさにホテルメイド。大きめサイズなので、こちらもシェアして楽しんで。
◆気分を上げてくれる地上200mの絶景。2カ月毎に変わるテーマで、何度も来たくなる「スカイビュッフェ51」
大阪を一望、見晴らし抜群な「窓際の席」がオススメ
地上200mの51階にあるため眺望も抜群の「スカイビュッフェ51」。大切な人との時間を過ごすなら、大阪随一の絶景が楽しめる窓際席が断然おすすめです。レストランの北側は大阪市内の街並み、南側は大阪湾が一望でき、まさに圧巻のロケーション。
景色のいい窓際席は、中央席よりも料金が500円アップしますが、特別な時間に格上げしてくれます。ちなみに子ども料金は席によって変動がないのもうれしいですね。ファミリーでの食事の時も盛り上がること間違いなしです。
さらに11月からは、ウィッシュコアな幻想的な空間で天使たちのパーティーに参加したようなイルミネーションビュッフェ「STARRY DAYS 〜Angel’s Sky Party〜」を開催予定とのこと。そちらもお楽しみに。