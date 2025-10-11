OZの書籍＆コミックレーベル「OZbooks」と「OZcomics」が創刊！オズモールで連載中の「深夜3時のくろねこ喫茶」も書店で会える
スターツ出版株式会社のWEBサイト「OZmall」と雑誌「OZmagazine」から誕生した、書籍とコミックのレーベル「OZbooks（オズブックス）」「OZcomics（オズコミックス）」の新刊が、2025年10月12日（日）から全国書店にて発売開始。「よりそう、ぬくもる。」をコンセプトに、疲れた心が癒され温まる作品を届ける。オズモールでも人気の「深夜3時のくろねこ喫茶」とライブ配信アプリ「nekochan」のコラボ企画も！ ぜひチェックして。
温かみのある作品を届ける「OZbooks」「OZcomics」が2025年10月12日（日）創刊
2025年10月12日（日）より全国書店にて新刊が発売される「OZbooks」「OZcomics」は、スターツ出版が発刊・運営するOZブランド、WEBサイト「OZmall」と雑誌「OZmagazine」から誕生した書籍とコミックのレーベル。
レーベルコンセプトは「よりそう、ぬくもる。」。読むだけで、疲れた心が癒され温まり、やさしい気持ちになれる。読むことで、やってみたいこと、行ってみたい場所を見つけて明日が楽しみになれる。読んだ後、自分をすこし好きになって前を向ける。そんな読者の心に寄り添い、心がぬくもる作品をお届けするのでぜひ注目してみて。
◆【OZcomics】深夜3時のくろねこ喫茶
著者ねこまき氏（ミューズワーク）の最新作「深夜3時のくろねこ喫茶」発売
「OZcomics」創刊作品として、10周年を迎えたねこマンガの金字塔「ねことじいちゃん」の著者ねこまき氏（ミューズワーク）の最新作が登場。
悩める人間たちが深夜、ねこだらけの喫茶店に迷い込み、ねこたちとおいしいメニューに癒されるハートフルなオムニバスストーリー。毎話、魅力的な喫茶店メニューも登場し、かんたんレシピも掲載される。ねこ×グルメ×ハートフルな感動ストーリーで、ニャンとも癒やされるひとときはいかが。
著者：ねこまき（ミューズワーク）
価格：1,540円（本体1,400円+税）
ISBN:978-4-8137-9515-5
コラボ企画「黒猫オーディション」がInstagramにて開催
コミック「深夜3時のくろねこ喫茶」と、WOWOW発の猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」とのコラボ企画「黒猫オーディション」がInstagramにて開催決定。
Instagramで自慢の黒猫ちゃんの写真を投稿＆いくつかある条件を達成した方の中から入賞者が選ばれる。入賞した方には素敵な特典が！ 開催期間は、2025年10月14日（火）から28日（火）までなのでぜひ参加してみて。
【応募方法】
Instagramで自慢の黒猫ちゃんの写真を下記の条件で投稿
（1）2025/10/14（火）〜28（火）のオーディション期間中に投稿
（2）nekochan公式（@nekochan_app）とOZcomics公式
（@ozbooks_comics）を投稿にタグ付け
（3）「#黒猫オーディション」を投稿にハッシュタグ付け
※フィード投稿のみ対象 ※一部白い毛がある猫ちゃんの応募も可
※運営判断で趣旨にそれる投稿は対象外とする可能性あり
【入賞&特典】
〇グランプリ（1にゃん様）
…nekochan公式ライバーデビュー権 etc．
〇入賞（5にゃん様）
…「深夜3時のくろねこ喫茶」新刊
〇審査員特別賞（3にゃん様）
◆【OZbooks】ニャンだかラクになる休み方
きっと自分を大切にできる1冊「ニャンだかラクになる休み方」
「OZbooks」創刊作品として登場するのは、シリーズ累計40万部突破「多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。」の著者Jam氏による最新作「ニャンだかラクになる休み方」。
ワーカホリックで休み下手だった著者が、心を軽やかに＆ラクにする休み方のヒント60を紹介。監修は精神科医の名越康文氏。本には全60項目におよぶネコたちのオモシロ＆やわらかいエッセンスを伝える4コマ付き。4コマと約500字のライトエッセイは見開き完結でサクサク読めてしまう。
“休むことは自分を大切にすること”を教えてくれるこの1冊に出会ってみては。
著者：Jam
価格：1,375円（本体1,250円+税）
ISBN:978-4-8137-9516-2
