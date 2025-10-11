ハマスに拘束された人質全員13日にも解放へ…トランプ大統領が表明　48人の人質のうち約28人が死亡と説明

アメリカのトランプ大統領はイスラム組織ハマスに拘束された人質全員が13日にも解放されるとの見通しを明らかにしました。

トランプ大統領：

月曜日（13日）に人質が戻ってくる。約28人の遺体も回収をしている。何人かの遺体については掘り起こしが進められている。

トランプ大統領は10日、イスラエルとハマスがアメリカ主導のパレスチナ自治区ガザをめぐる和平計画の「第1段階」に合意したことを受け、ハマスに拘束された人質全員が13日にも解放されると明らかにしました。

現在、人質は48人でトランプ大統領は、そのうち約28人が死亡していて、遺体の掘り起こし作業が進められていると説明するとともに、生存している人質について「居場所を知っている人がほとんどいないような、非常に過酷な場所にいる」と述べました。

和平計画では、ハマスが人質を解放した後、イスラエルは見返りとして、拘束しているパレスチナ人約250人と、ガザの住民約1700人を解放することになっています。

トランプ大統領は人質が解放される見通しの13日にイスラエルに到着し、演説などをした後、エジプトでの署名式に臨む予定で、アラブ諸国の首脳との会議開催を計画していると伝えられています。