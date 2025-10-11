LE SSERAFIM、“独特な世界観”に注目！新SG『SPAGHETTI』トレーラー映像が話題

LE SSERAFIMが、“独特なトレーラー映像”で注目を集めている。

最近、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルおよびSOURCE MUSICの公式SNSで公開された1stシングル『SPAGHETTI』のティーザーフィルム『EAT IT UP！』は、独特な映像美と高い完成度でカムバックへの期待を一気に高めた。

LE SSERAFIMがこれまでのアルバムで公開してきたトレーラーは、毎回“ひとつの作品のようだ”と絶賛されてきた。

デビューアルバム『FEARLESS』では、堂々とした抱負を表現した大胆な映像で話題を集め、2ndミニアルバム『ANTIFRAGILE』では、チームのトレードマークともいえるランウェイコンセプトが際立った。1stフルアルバム『UNFORGIVEN』では、強烈なギターサウンドに加え、韓国語・英語・日本語のナレーションが融合し、まるで短編映画のような完成度を誇った。

さらに、韓国を代表するCF監督ユ・グァンホンが演出した3rdミニアルバム『EASY』、ボーギング（Voguing）ダンサーが登場した4thミニアルバム『CRAZY』、そして“灰の中から再誕したLE SSERAFIM”を描いた5thミニアルバム『HOT』まで、すべてのトレーラーが大きな話題を呼んできた。

LE SSERAFIMのトレーラーは、単なるプロモーションを超え、グループのアイデンティティそのものを体現するコンテンツとして定着している。今回の1stシングル『SPAGHETTI』のティーザーフィルム『EAT IT UP！』も、その延長線上にある。洗練された演出、絶妙に調和した音楽、そしてメンバーの自然な演技が織りなす映像は、何度も見返したくなる中毒性を放っている。

映像では、宮脇咲良がシェフのチェウォンとユンジンが作ったスパゲッティを、カズハとウンチェに届けるというストーリーが描かれる。5人のメンバーが新曲タイトル『SPAGHETTI』へと自然につながる構成になっており、現実的な空間と夢のような場面が交錯し、独特の余韻を残す。特に、レストランと遊具が共存する空間では、色とりどりの照明と背景が幻想的な雰囲気を作り出している。

挿入された音楽は、静寂・神秘・軽快といった多様なムードを行き来する構成で、これまでのようにナレーションでメッセージを伝えるのではなく、セリフを使わず映像と音楽のみで世界観を表現している点も特徴的だ。

その結果、『EAT IT UP！』は公開からわずか2日で再生回数90万回を突破し、注目度の高さを証明した。

なお、スパゲッティのように“絡み合い、抜け出せないLE SSERAFIMの魅力”を込めた1stシングル『SPAGHETTI』は、10月24日13時に公開される予定だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。