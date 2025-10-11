遠距離恋愛中に、彼から連絡をしてもらうためのアプローチ９パターン
仕事の都合などで、遠距離恋愛をしている方も少なくないのではないでしょうか。遠距離恋愛で大切なのが、「連絡」！ 連絡不精な男性もいるので、やきもきしてしまう女性もいるかもしれません。そこで、今回は『オトメスゴレン』女性読者に、「彼に連絡をしてもらうためのアプローチ法」を聞いてみました。参考にしてみては？
【１】イベントごとや季節の変わり目に、手紙やハガキを送る。
誕生日やクリスマスなどに手紙を送り、新鮮さを演出する方法です。遠恋だと、イベント時にも会えない場合があります。そういうときに、メールではなく手紙やハガキを送ると、小さなサプライズ感があり、「うれしかったよ」と彼が連絡をしてくれるかもしれません。日常の出来事を手紙やハガキで伝えるのも、新鮮さやワクワク感があっていいでしょう。
【２】彼とともに登録しているＳＮＳサイトに、日記や写真をアップする。
二人とも登録しているＳＮＳサイトで、日記や写真を見せることで、「楽しそうだね」と連絡をもらう方法です。ＳＮＳサイトなどのツールを使うことで、互いの生活が見え、彼が日記や写真に対しての感想を送ってくれる可能性があります。ただし、彼が日記や写真を見ただけで満足してしまうかもしれないので、自分からも感想を送るようにしましょう。
【３】「ちょっと声が聞きたくなった」という用件だけ伝え、電話を切る。
電話で「声が聞きたくなっただけ」と含みを持たせて、彼に気にさせる方法です。「特に理由はないけど、声が聞きたかった」とだけ言って電話を切れば、「わざわざそれだけで？」と、彼は逆に気になり、連絡をしてくれる可能性があります。また、声を聞くことで、彼も「彼女と話したいなぁ」と思うかもしれません。
【４】あえて彼が仕事をしている時間帯に携帯に電話をして、着信履歴を残す。
仕事中など、彼が電話に出られない時間帯に着信履歴を残し、「何かあったかな？」と気にさせる方法です。普段連絡しない時間帯であれば、「何か大切な連絡でもあったかな？」と気になり、彼の方から連絡してくれる可能性があります。仕事中であっても、いつも同じタイミングでかけていたら効果が薄れてしまうので、本当に彼から連絡してほしいときに限定した方がいいでしょう。
【５】「テレビでサッカーの試合見たよ」など、彼の趣味についての話をメールで送る。
彼の趣味に関する話をメールで送り、反応をうかがう方法です。趣味に関する話になると、率先して話し始める男性がいます。そのため、「テレビで見たよ」や「新商品が出たらしいね」など、彼の趣味に対して言及したメールを送れば、返信の確率が高くなるでしょう。もし、彼からマニアックな内容のメールが来ても、ちゃんと付き合ってあげましょう。
【６】「体調崩しちゃった」など、危機的状況をメールで伝える。
風邪をひいたりケガをするなど、体調を崩したときに、自分の状況を連絡する方法です。彼女が危機的状況に陥っていると知れば、彼はきっとすぐに連絡をしてくれるでしょう。ただし、あまりに深刻そうなメールを送ると、過度な心配をかけてしまう恐れがあるので、軽めなメールの方がいいかもしれません。当然ではありますが、ウソをつくのはＮＧ。
【７】「最近忙しい？」と、彼を気遣うようなメールを送る。
彼の体や生活を気遣うようなメールを送り、返信をもらう方法です。「最近忙しい？」「体調、崩してない？」など、彼の状況を聞けば、「大丈夫だよ」や「そっちはどうなの？」のように、連絡してきてくれるでしょう。彼の状況によっては、本当に忙しくて連絡できないという場合もあるかもしれないので、返信がなくても急かさない方がいいでしょう。
【８】「連絡くらいしてよ？」と、冗談めかした軽いメールを送る。
冗談めかした言葉の中から、さりげなく「寂しい」という思いを感じさせる方法です。軽い調子でアピールすることで、「連絡しなきゃ」と思わせながらも、負担に感じさせず、彼も連絡しやすくなることでしょう。ただし、冗談めかしているとはいえ、しつこく送り続けると、「面倒くさい」と思われてしまうかもしれないので、注意しましょう。
【９】「寂しいなぁ」と、素直な思いをメールで伝える。
彼からの連絡がなくて寂しいという気持ちを、素直に伝える方法です。正直に気持ちを打ち明けることで、彼は「寂しい思いをさせていたんだ」と気づき、連絡をしてくれる可能性があるといえます。ただし、頻繁に「寂しい・・・」と送ると、彼が重荷に感じてしまう恐れがあるので、本当に連絡がないときに使うといいでしょう。
メールに電話、手紙まで、さまざまなツールを使ったアプローチ法があるようです。参考になりましたか？ ほかにも、遠恋中の彼から連絡してもらうアプローチ法があったら教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（有竹亮介／ｖｅｒｂ）
