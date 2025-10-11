1リッターで「60km」走る…！ ダイハツの「“軽”4人乗りクーペ」！ 斬新「L字」ライト＆ツルツルボディがイイ「ユーエフイー・ツー」とは

空力と軽量化を極限まで追求して、脅威のリッター60kmを達成

軽自動車をはじめとした小さなクルマを得意とするダイハツは、これまでも東京モーターショーで様々な軽自動車のコンセプトカーを発表。現代でも通用するようなコンセプトを持つモデルも数多く存在します。

そのひとつが2003年開催の「第37回東京モーターショー」に展示された「UFE-II（ユーエフイー・ツー）」です。UFEはUltra Fuel Economyの略。その名の通りUFE-IIが目指したのは、4人乗りで世界一の超低燃費の追求でした。10・15モードでなんと60km／Lを実現したといいます。

リッター60km走る超高効率”軽”！

【画像】超カッコいい！ これが「リッター60km」走る“軽自動車”です！ 画像で見る

この数値は、クルマの燃費を決める要素である空力性能や軽量化を突き詰めることで達成。ティアドロップ（涙滴）型のフォルムにリアをスパッと切り落としたカットテールを組み合わせ、当時世界最高のCd値0.19を誇りました。

タイヤも、空気抵抗を減らすために幅が115mmしかない専用サイズを用意。車体もアルミと樹脂を使用して車両重量570kgに抑えることに成功しています。

また、パワートレインも新開発の660cc３気筒の直噴ガソリンエンジンに２モーター、ニッケル水素電池を組み合わせたハイブリッドシステムを搭載していました。

その一方で、UFE-IIは単なる無機質な「燃費スペシャル」にとどまることをせず、なんとガルウィングドアを採用。４分割されたテールランプ、リアタイヤをほぼ覆うスパッツなどのディティールも合わせ、未来感のある雰囲気を醸し出しています。そのデザインは未だに古さを感じさせず、現代に発売されても違和感はありません。

インテリアを見てみると、最先端技術だったステア・バイ・ワイヤ（ドライブ・バイ・ワイヤ）により、スイッチ類をセンターコントロール部に集中させて機能性と操作性を向上。ダイハツでは、この内装を「テクノ・コクピットを演出」と説明していました。

ところでUFE 「II」 ということであれば、ほかに「I」や「III」はないのか、と思う人がいるかもしれませんが、こちらもそれぞれ2001年と2005年に製作・発表されています。

「UFE」はUFE-IIに比べるとぐっと現実的なデザインで、すぐにでも市販化できそうな雰囲気をまとっていました。しかしそれでもCd値0.25、車重630kg、55km／Lという抜群の燃費を達成しており、UFE-IIではそれらをさらに上回っていたことに驚かされます。

そして「UFE-III」はUFE-IIのコンセプトをさらに突き詰め、各数値はCd値0.168、車重440kg、そして燃費は72km／Lという脅威的な数値に。前席１名と後席２名という3人乗りのレイアウトや、ドアとルーフがボンネットを支点に大きく上に開くキャノピードアなどにより、もはや市販化が想像できないほどに進化を遂げていました。

UFEシリーズはUFE-IIIを最後に登場していませんが、ダイハツの低燃費研究に寄与し、のちに発売された「ミライース」などにその技術が応用されたと思われます。

※ ※ ※

UFE-IIの斬新で流麗なフォルム、ガルウィングによる未来のクルマっぽさは、発表から22年を経た2025年でも魅力的。軽自動車も高額なのが当たり前となった現代なら、60km／Lの数値や大量のオーダーは難しいとしても、コペンなどのスペシャリティ・モデルとして注目を集めるかもしれません。