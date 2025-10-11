¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¡£àÀäË¾á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Å·ºÍ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î¡Ö½ÉÌ¿¡×
2022Ç¯2·î¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¡¢¡ÖÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î²Ö¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ë¡¢¶Ø»ßÌôÊªÀÝ¼è¡Ê¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¡Ë°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£1988Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØÎ¦¾åÃË»Ò100£í¤Î¥Ù¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¾×·â¤ÎÂç»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢15ºÐ¤È¤¤¤¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤ÎÇ¯Îð¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤Ê¤É¤«¤é¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ø¤Î»ÃÄêÅª¤Ê½Ð¾ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÆ°ÍÉ¤Î¤¿¤á¤«¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï²¿ÅÙ¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢4°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡½¡½¡£
¤½¤ì¤«¤é1Ç¯È¾¸å¤Î2023Ç¯10·î¡¢NHK¤Î¼èºàÈÉ¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¥ï¥ê¥¨¥ï¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¤Î¥¨¥Æ¥ê¡¦¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤³¤í¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¤Ï¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î¸¡ÂÎ¤¬¤Ê¤¼¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÛÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£²¼¤µ¤ì¤¿ºÛÄê¤Ï¡¢¡Ö½Ð¾ìÄä»ß4Ç¯¡×¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÂÐÀïÁê¼ê¤òÀäË¾¤Ë´Ù¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÀäË¾¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿Å·ºÍ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤ÎÁ´À¹´ü¤Ï²á¤®µî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç¿äÍý¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤Ë½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÆâËë¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö½ÉÌ¿¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£
ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ¤·¤¿NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢µ¼Ô¤¬¤Þ¤È¤á¤¿°µ´¬¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö±É´§¤ÈÀäË¾¤Î¥ê¥ó¥¯¡×¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
4Ç¯´Ö¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬
2022Ç¯2·î¤ÎËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤Î¶¥µ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢Á°Ç¯12·î25Æü¤ËºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î¸¡ÂÎ¤Ë¶Ø»ßÌôÊª¤Î¥È¥ê¥á¥¿¥¸¥¸¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¥ï¥ê¥¨¥ï¿Ø±Ä¤Ï¤³¤ÎÈ½Äê·ë²Ì¤Ë·«¤êÊÖ¤·°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡Ê£Ã£Á£Ó¡Ë¤Ç¾ÜºÙ¤Ê¸¡Æ¤¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î»ÍÇ¯´Ö¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤½¤Î½èÊ¬´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï2025Ç¯¤Î12·î25Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¼¡¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡Ê2026Ç¯2·î¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¶¥µ»²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀäÄº´ü¡×¤Ï¡¢É½ÉñÂæ¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ²á¤®¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢Áª¼ê
¤³¤Î´Ö¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÀ¤³¦¤«¤é¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÈá·à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç¤¢¤ë¡£
Î¶¤¬Éñ¤¦¤è¤¦¤Ê¸«»ö¤Ê²Ö²Ð¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿ËÌµþ¸ÞÎØÊÄ²ñ¼°¤«¤é¤ï¤º¤«»ÍÆü¸å¤ÎÆó·îÆó»ÍÆüÁáÄ«¡¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤ÎÀï¼Ö·²¤¬¤¦¤Ê¤ê¤ò¤¢¤²¤Æ¿¯¹¶¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÆÃÊÌ·³»öºîÀï¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤³¤Î·³»ö¿¯¹¶¤Ë²¤ÊÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¶¯¤¯È¿È¯¡£¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ³Æ¼ï¤Î·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò²Ã¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Æ¶Á¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡£³Æ¶¥µ»¤Ç¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î¥í¥·¥¢¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¥í¥·¥¢¥Á¡¼¥à¤Î»²²Ã¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÄä»ß¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢¥í¥·¥¢Àª¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢ÆÈ¼«¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦¶¥µ»²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¹ñÆâÁª¼ê¤À¤±¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¹ñÆâÂç²ñ¤Î½÷»Ò¤ÎÉôÌç¤Ç¤Ï¥ï¥ê¥¨¥ï¤Î¸åÇÚÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢Àª¤âÂ³¡¹¤È»Í²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò´Þ¤à¹âÆñÅÙ¤Î¹½À®¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Î¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¡¢¤¤¤Þ
¥í¥·¥¢¤Î¥¹¥±¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤³¤½¤¬À¤³¦ºÇ¹âÊö¡×¡Ö¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤À¤³¦Âç²ñ¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¤¢¤È¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Ï¡ÖÀ¤³¦¡×¤È¡Ö¥í¥·¥¢Àª¡×¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ËÊ¬Îö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅ·ºÍ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡×¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤¤¤Þ¤âÀäË¾Åª¤Ê¶¯¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¥É¡¼¥Ô¥ó¥°»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¹ñºÝÂç²ñ¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¸½¼Â¤ò¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Ä¹¤¯¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
