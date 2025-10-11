「泣いてるだけじゃ変わらない」屈辱をエネルギーに変換→妻の復讐計画｜夫のゲーム不倫計画を暴いた話【ママリ】

一人では抱えきれない苦悩に、沙織は学生時代からの親友である美香に連絡を取った。友人同士としても仲の良い美香は、沙織の状況をすべて静かに聞いてくれた。感情的になりがちな沙織に対し、美香は冷静な視点と、今後の人生を左右する重要なアドバイスを与えてくれた。美香の言葉は、沙織の心を整理し、彼女が感情論ではなく、現実的な戦略を立てるきっかけとなった。



涙ながらに吐き出した「裏切りへの計り知れないショック」

沙織は、和也の裏切りと、自分自身の抱えるジレンマを、親友の美香にすべて打ち明けた。美香は、子どものことも含めて、沙織の置かれた状況をよく理解してくれている。電話口で、沙織は涙ながらに、和也への嫌悪感や、離婚したい気持ち、そして経済的な不安を吐き出した。



「たかがスマホゲームきっかけの不倫未遂だからって、こんなことでって思う人もいるかもしれないけど、もう本当に無理なんだ」



沙織の言葉に、美香はしばらく沈黙した後、冷静に話し始めた。



「沙織の気持ちは痛いほどわかるよ。借金のことだってあったし、裏切られたショックは計り知れないよね。でもね、感情論だけじゃなくて、まずは冷静になろう」

屈辱を「自分の未来」のためのエネルギーに

美香は、沙織が今すぐ離婚できない経済的な状況を改めて確認した上で、現実的な視点を与えてくれた。



「和也くんは、今、完全に沙織に主導権を握られている状態だよ。離婚したくないって言ってるんでしょ？なら、沙織が有利な状況で条件を突きつけるべきだわ」



美香は、沙織が考えていた条件に加え、誓約書を作成することを強く勧めた。



「ただ離婚届を書かせるだけじゃなくて、二度と女性関係を持たないこと、携帯を定期的にチェックさせること、違反したら慰謝料を支払うことを明記した誓約書を書かせるの。これは、沙織の心の安心のためにも必要よ」



さらに、美香は沙織の将来について、具体的なアドバイスをくれた。



「そして何より大事なのは、沙織がいつか彼なしで生きていける準備をすること。子どもたちが大人になるのを待つ間、資格を取るとか、もっと収入の高い仕事を探すとか。経済力をつければ、沙織はいつでも自由になれる」



美香の言葉は、沙織の心を冷静にさせてくれた。ただ泣いて嘆いているだけでは何も変わらない。この屈辱を、自分の未来のためのエネルギーに変えるべきだと、沙織は決意した。

子どもが大人になるのを待つ間に。資格と高収入

この第4話は、主人公・沙織が友人の助言を通じて、感情的な苦痛から現実的な戦略へと思考を切り替えるターニングポイントです。美香の「沙織が有利な状況で条件を突きつけるべき」という助言は、沙織が和也との関係において主導権を取り戻すための指針となります。特に「誓約書」の提案は、和也への罰則と同時に、沙織自身の心の安定と、将来的な自立のための具体的な計画を持つきっかけとなりました。沙織は、和也を信じることをやめ、自分自身と子どもたちの未来を守るための「戦い」を始める準備を整えたと言えるでしょう。



