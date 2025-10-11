【OSAJI】「サロン ド パルファン 2025」で先行発売！ホリデー限定オードトワレ3種登場

敏感肌ブランドとして知られる【OSAJI（オサジ）】が、香りの祭典「サロン ド パルファン 2025」に出展します。今回の注目は、2025 HOLIDAY MAKEUP COLLECTIONから先行発売されるオードトワレ3種。個性を引き出し、心に寄り添うような香りの物語が、伊勢丹新宿店でいち早く体験できます。秋の訪れとともに、自分だけの香りを探してみてはいかがでしょうか♡

OSAJIが「サロン ド パルファン 2025」で先行発売

価格：45mL・各7,700円（税込）

10月8日（水）～13日（月・祝）に開催される「サロン ド パルファン 2025」に、OSAJIが出展。

イベントでは、10月22日（水）の全国発売に先駆けて、「HOLYDAY MAKEUP COLLECTION」から限定オードトワレ3種を先行発売します。

香りのテーマは“個性と調和”。イラストレーター・よしいちひろ氏によるデザインとともに、旅の情景を思わせるストーリー性豊かなフレグランスが揃います。

シナモロール×サンスター♡夜のオーラルケアで限定グッズGET

先行発売アイテムをチェック♡

H01 Aruiwamirai〈あるいは未来〉



ディルやユーカリのフレッシュな香りが広がる前向きなアロマ。

H02 Shunkanidou〈瞬間移動〉



スパイスとウッディが溶け合う、温かく包み込むような香り。

H03 Hikarinotodokubasho〈光の届く場所〉



ピオニーやベルガモットが柔らかに香る、光をまとうようなフローラル。

at ＜gravity at midnight - 真夜中の引力＞

of ＜end of rain - 雨が上がる＞

in ＜in the sun - 陽の中＞

for ＜love for - 焦がれ＞

over ＜over the memories - 記憶の先＞

オサジ オードトワレ preposition 全1種（各4.5mL×5種類）

さらに、既存ライン「オードトワレ 全5種」（各6,600円・45mL）や、5種セット「preposition」（6,600円）も登場。

No.5

No.18

No.9

また、「オードパルファム 全3種」（各17,600円・50mL）では、ベルガモットやムスクを基調とした優美な香りが展開されます。

今回のイベントでは、先行発売のオードトワレ3種をセットで購入すると、ホリデー仕様の特別ボックスにて提供されます。

香りを贈り物にしたい方や、自分へのご褒美にもぴったりなアイテム。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

香りで彩る、自分らしいホリデーを

“香りは記憶と感情をつなぐアート”。OSAJIの新作フレグランスは、日常にそっと寄り添いながら、自分の内側を優しく照らしてくれる存在です。

この冬のはじまりに、伊勢丹新宿店で一足先に香りの世界を体感してみませんか？OSAJIが贈る先行発売の香りで、あなたらしいホリデーシーズンを楽しんで♪