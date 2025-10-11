閉幕まであと2日となった大阪・関西万博。人気パビリオン「null2（ヌルヌル）」のプロデューサーでメディアアーティストの落合陽一さんが、パビリオン成功のため願掛けをしていたことを告白し、ネット上で話題になっています。



【写真】「きれいな黒髪」「私より長い」腰近くまで伸びたロングヘア

落合さんは10月10日夜、自身のXとインスタグラムに腰近くまで伸びたロングヘアの写真を投稿。「万博終了まで願掛け込めて5.5年伸ばした髪を3日後にやっと切れる！という気持ちとちょっと寂しい気持ちの間にいる．さようなら，そしてありがとう！」とし、プロデューサー就任時から約5年、髪を切らなかったことを明かしました。



落合さんの投稿に対し、SNSユーザーからは「願掛けだったんですね」「きれいな黒髪」「私より長いです」「切るのがもったいない」「新しいヘアスタイルも楽しみです」などの反応が。中には、「ヘアドネーションはいかがですか？」「ヘアドネーションしてください！」「断髪式しましょう」などの提案も寄せられています。