＜速報＞日本勢6人出場の米女子中国大会は第3Rに突入！ 首位・勝みなみは午前11時53分ティオフ
＜ビュイックLPGA上海 3日目◇11日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーは、日本時間午前9時30分に第3ラウンドがスタートした。
〈写真〉首が“なくなる”から飛んで曲がらない!? 米ツアー昇格を決めた原英莉花の美スイング
2日目に18ホールの大会記録を更新する「61」をたたき出し、トータル13アンダーの単独首位に躍り出た勝みなみは、日本時間午前11時53分に競技を開始する。2打差の2位につけるユン・イナ（韓国）、3打差3位のリンディ・ダンカン（米国）とのプレーで、米ツアー初優勝への地盤をさらに固めたい。そのほかの日本勢は、37位の馬場咲希が同午前9時30分に第1組でスタートした。22位の竹田麗央は同午前10時14分、12位の山下美夢有は同11時9分に1番ティからコースに出ていく。10番からは畑岡奈紗、吉田優利がプレーする。賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）、優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
