¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÇÏÃÂê¤Î½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê ¥¢¥ê¡¼¥ÊÊ¨¤«¤»¤ë¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¸µ¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Àä»¿
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹ 1¡¼3 ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¡Ê10·î10Æü¡¦½÷»ÒÂè1Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¼êÂ¡È¤¹¤é¤ê¡É¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×ÌîÃæÎÜ°á¤Î¥×¥ì¡¼
¡¡¥³¡¼¥È³°¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤¬¡¢¥³¡¼¥ÈÆâ¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÌîÃæÎÜ°á¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸µ¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Àä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Ï10·î10Æü¤Ë2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢É±Ï©¤Ï½éÂå½÷²¦¡¦Âçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡£»î¹ç½øÈ×¡¢º£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¡¢Âç¤¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È14¡¼7¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿É±Ï©¤Ï¡¢½÷²¦¤ÎÈ¿·â¤ËÁø¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é4Ï¢Â³¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤¿¤Þ¤é¤º¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤·¤¿¤Î¤¬ÌîÃæ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçºåMV¤Î¥µ¡¼¥Ö¤Ë¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬Íð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÌîÃæ¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡£2Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅö¤Æ¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê»á¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÌÀ¤±¡ÊÎ®¤ì¤ò¡ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢É±Ï©¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê1¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¥×¥ì¡¼¤òÀä»¿¡£Ä¾¸å¡¢Ãæ·Ñ¤ÇÌîÃæ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£Ç¯¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ç÷ÅÄ»á¤¬¡ÖÌîÃæÁª¼ê¤Ï¤â¤¦¡¢²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¯Ä´¡£¥²¥¹¥È¤ËÝ¯ºä46¡¦ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤«¤éÉ±Ï©¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÌîÃæ¤Ï¡¢5·î¤Ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â½éÁª½Ð¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¹çÆ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØCUTIE STREET¡Ù¤Î¶Ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Ê¤¾¤ë°§»¢¤ò¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥Ã¥¥êÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¸åÆ¬Éô¤Ë¡È¤ï¤¶¤È¡É¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Á¹þ¤àÌò¤òÃ´Åö¤·¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢É±Ï©¤¬ÂçºåMV¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡¼1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÌîÃæ¤ÏÇ÷ÅÄ»á¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤³èÌö¤òÈäÏª¡£ºòµ¨¤Î½÷²¦¤òÁê¼ê¤Ë¥Á¡¼¥à2°Ì¤È¤Ê¤ë17ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò33ËÜÂÇ¤Ã¤Æ15ÆÀÅÀ¤È¡¢45%Ä¶¤¨¤Î·èÄêÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòµ¨¤ÏÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤µ¤ó¤Ë1¥»¥Ã¥È¤â¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÌîÃæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë