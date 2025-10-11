◆米大リーグ 地区シリーズ第５戦 マリナーズ―タイガース（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

２勝２敗で最終戦にもつれ込んだマリナーズとタイガースの地区シリーズで、マリナーズが奇策で先取点を挙げた。

タイガース先発は昨季サイ・ヤング賞のエース左腕スクバル。２回１死で６番ネーラーがカウント１−２から外角へのシンカーを打って左翼線を破る二塁打を放った。ネーラーは続くガーバーの打席でスルスルとリードを広げて三盗に成功。１０７キロの巨漢が、完全ノーマークの裏をかいて三塁を陥れた。１死三塁となり、ガーバーはきっちりと大きな犠飛。悠々タッチアップし、難敵から念願の先取点を手にした。

今季途中にダイヤモンドバックスから加入したネーラーは１７８センチ、１０７キロのパワーヒッターながら両チームで合計３０盗塁をマーク。マ軍にはアロザレーナ、Ｊ・ロドリゲスとともに３０盗塁台が３人いる。

第２シードのマリナーズは地区シリーズがポストシーズン初戦。第３戦でローリーの本塁打が飛び出して勝利し、２勝１敗で王手をかけたが、第４戦では追い込まれたタ軍の打線が爆発。２勝２敗と逆王手をかけられ、本拠シアトルに戻っての第５戦決着戦となっている。

マリナーズは勝てば０１年以来２４年ぶり、タイガースは１３年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出が決まる。