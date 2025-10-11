

通夜・葬儀を行った東京・桐ヶ谷斎場には多くの弔問客が訪れました（写真提供／倉田真由美）

【イラストで見る】くらたまが「考えたくなかったこと」

漫画家でエッセイストの倉田真由美さんは、すい臓がんで「余命6カ月」と宣告された夫の叶井俊太郎さん（享年56）を自宅で看取った。宣告の日から1年9カ月後だった。

「家で死にたい」という夫の思いを妻はどう受け止め、何を準備したのか。倉田さんの著書『夫が「家で死ぬ」と決めた日 すい臓がんで「余命6か月」の夫を自宅で看取るまで』から、一部抜粋・再編集して紹介する。

今も後悔している葬儀のこと

葬儀については、ほとんど何も考えていませんでした。夫の希望も聞いていません。

夫の存命中に彼の死後のことなんて考えたくなかったし、そのことについて話をするのも嫌でした。こだわりがあれば夫が言うでしょうし。



（イラスト／倉田真由美）

実際私の祖母は、大腸がんで亡くなる前、自分の葬儀について、「お坊さんを5人呼んでほしい、100人以上入る◯◯の会場で会席をふるまってほしい」など、細かいことまであれこれ要望を出していました。

夫はがんだったから、それも亡くなるかなり前から末期がんと言われていたから、遠くない未来にいなくなってしまうんだろうとずっと覚悟はしていたつもりです。

でもいつも、まだしばらく大丈夫、少なくとも今日と明日は絶対大丈夫、と思っていました。

傍から見た時に急死とは言えないかもしれないけど、私にとっては急な出来事でした。あの日に亡くなるなんて、前日までまったく思っていなかったんです。

夫が亡くなって呆然としている時に、すぐに決めなければならないのが葬儀のことでした。

私だけだったらあの時期に葬儀を執り行えていたかわかりません。妹、そして夫の妹が葬儀業者との交渉、具体的な内容を決めてくれました。私は予算のことすらろくに考えられず、「決めてくれたらそれに従うよ」という感じでほぼ任せてしまいました。

最低限考えておいたほうがいいこと

大事な家族がまだ生きているうちに、葬儀のことなんて考えたくはないものです。

そして亡くなった直後はそれどころではなくなります。でも誰にでも起こる「身内の葬儀」、最低限考えておいたほうがいいこともあることは痛感しました。

それは、「総費用」です。

葬儀で提供されるものは、びっくりするほど高額です。

例えば夫は映画を仕事にしていたので、来てくださった方に映画っぽくポップコーンをお出ししました。これが1皿2200円、50皿で11万円。ポップコーンでこの金額! 揚げ物やサンドイッチなども含めると、食事だけで車が買えそうな額になります。

葬儀業者は様々なものをすすめてくるので、唯々諾々と従っていたら青天井に金額が上がっていきます。

お花、棺、香典返し、多くのことを「する」「しない」はもちろん、グレードも一つずつ決めていかねばならないので、すべて決まるまで総費用はわかりません。

葬儀業者と相談を重ねていろんなことを決めていき最終的に出た最初の見積もりは、780万円。横で頷くだけだった私も、さすがに「ではそれでお願いします」と言えませんでした。

妹たちもそれは無理と交渉し直しましたが、最終的に500万円ほどになりました。これでも高いですし、実際香典分を差し引いてもかなりの金額が持ち出しになりました。

夫は小さな会社のサラリーマンでした。本人のキャラクターが面白いために少し知名度はありましたが、高給取りというわけでも人気者の有名人というわけでもありません。

我が家自体、お金持ちでもない一般家庭です。葬儀の規模なんて、ごく普通でいいんです。

そう思っていたし、葬儀業者と交渉してくれた妹や義妹もそのつもりだったはずです。

後から振り返ると、「あれはこうすればよかったかな」「これはこっちにすべきだったな」と後悔することはいくつかありましたが、元々夫も私も儀式的なことに強いこだわりがあるわけではないので、「妹たちのおかげでなんとかなった」という感謝の気持ちが一番大きいです。

生前に決めておいたほうが後悔も少ないのでしょうけど、やっぱり心理的なハードルは高いので、細かいことまでは無理に考えたくない人は考えておかなくてもいいかもしれません。

「そんな金あるなら娘のためにつかってくれよ！」

天国の夫はきっと言っています。あなたが生きている時に、元気なうちに、もうちょっと話しておくべきだったよね。

「夫を送る会」で思ったこと

2024年7月10日、夫・叶井俊太郎を送る会を、有志の方々に開催していただきました。

生前の夫は何度か、「俺が死んだら『送る会』やるよね」と、口にしていました。葬儀に関することは一度も話さなかったのに、「送る会」はやってほしかったのか仲間内でそういう話をしたことがあるのか、開催するのは本人の中で確定事項になっていたようでした。

私は夫が生きているうちに死後の話なんかしたくなくて、いつも詳しい話をする前に話題を変えていました。だから、夫がどんな「送る会」をしてほしかったかはわかりません。でも賑やかなのが好きな夫、「いっぱい人が集まるといいな」とは思っていたはずです。

実際、たくさんの人に来ていただきました。

何か偉大なことを成し遂げたわけではないけど、不思議と人気者だった夫。正直なところ、なんとか100人くらい集まっていただけたらいいなと不安だったんですが、蓋を開けてみると300人以上の来場がありました。

夫という人間のユニークさ、個性の強さを受け入れてくれていた人たちが数多くいたことに、私は感動しました。

「送る会」では夫の人となりをよく知る人たちが、舞台上で様々なエピソードを語ってくれました。

夫が小学生の頃に、パンツの中に虫が入って大騒ぎしたという会場を沸かせた話は私も初めて聞く話でした。夫らしい、しんみりすることが一切ない、笑いに満ちたいい会でした。

閉会間際に私も少しお話しさせていただきました。また泣いてしまってうまく話せなかったけど、伝え損ねたことをこの場で一言だけ。

どうか夫のことを忘れないであげてください。たまには思い出してもらえたら幸甚です。

遺品整理はなかなか進まない

夫の遺品は、少しずつ整理しています。

着道楽だった夫は服や靴をたくさん持っていました。よく着ていたものやいかにも夫らしいものは確保し、残りの中でよさそうなものは身内に譲ったり。それでもまだ整理しきれていません。

本や漫画も、夫しか読まなかったものは処分していこうと思っていますが、手に取ると「私も読んでみようかな」という気になってしまいなかなか減っていきません。

遺品整理は、最近同居を始めた姪（妹の娘）が手伝ってくれています。

2023年の3月、福岡の大学を卒業した彼女は東京にある企業に就職し、うちの近所のアパートを借りて住んでいました。夫がいなくなって、「私が一緒に住んじゃる」と半ば強引に引っ越してきましたが、明るい彼女のおかげで家が暗くならず助かっています。

「おばちゃん、これはいる?」

「これ、もらってもいい?」

姪はサバサバと整理を進めてくれますが、私がサバサバしていないので進まないのです。

ある日、姪が「これどうする?」と持ってきたのはベルトでした。

「誰も使えんよね」

「うん。でもこれは手放せないわ」

私はベルトを2本受け取りました。

「高いやつなん?」姪が聞いてきたので、「そうだね。でも、売り物にはならないよ」と答えました。ブランド品ですがこのベルトには、本来ない場所に穴が開いているからです。夫が開けた穴です。

2023年の夏前、十二指腸が詰まりご飯が少量しか食べられなかったこともあってかなり痩せてしまった夫は、ベルトの穴が足りず自分で穴を増やしていました。

「ズボンがブカブカでさ。ずり落ちそうなんだよ」

床に胡座をかいて、背中を丸めて錐でベルトに穴を開ける夫。



（イラスト／倉田真由美）

その姿を見ていると切なくて切なくて、私は黙って夫の背中を見つめるだけでした。今も強い印象をもって、私の心に刻まれた情景です。

彼は日々変化していく自分の身体に、淡々と、時には戸惑いつつ、付き合っていました。夫が穴を開けたベルトは、手放すことのできない夫の思い出の一つです。

髪の毛をとっておけばよかった

二度と手に入らないもの、とっておかなかったことを悔やんでいるものがあります。夫の「髪の毛」です。

亡くなってからしばらくの間、夫はそのままうちのベッドにいました。身体中に氷を巻かれて冷たかったですが、直接触れ語りかけることができました。

まるで眠っているような顔の夫の頭を撫でながら、「この髪をとっておこうか」という考えが脳裏に浮かびました。年齢の割に白髪がほとんどなく、柔らかいのにコシのある綺麗な髪でした。生前も頭をマッサージしたり撫でたりして何度も何度も触れた髪です。匂いだって覚えています。

でも、最早痛みを感じないとわかっていても抜くのはかわいそうで、またせっかく整っているのに髪型が乱れてしまうのにも抵抗があり、そして何より私という人間は遺髪など必要とするタイプではないと自分で判断して断念しました。





まさか、自分がそういうものを頼りにしたくなるとは思っていなかったのです。

でも、夫の気配が日々薄くなっていく家にいると、「やっぱり髪をもらっておけばよかった」と後悔の念が頭をよぎります。

何度も見て、触れているものだから。

写真や動画もそうですが、見ることで思い出がよりリアルに思い出されるんですよね。夫の一部、実際に私の記憶につながるもの、あの柔らかい毛をとっておけばよかった。

ごめんねって言って抜かせてもらえばよかった。そしたらきっと何度も見返し、触れて夫を感じられるのに。

「迷ったらやる」は私の行動理念なのに、遺髪をとっておくことを迷った挙句しなかったのは、きっとずっと残る後悔の一つです。

（倉田 真由美 ： 漫画家）