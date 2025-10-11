µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Àô¸ýÍ§ÂÁ¤òCS¡È¥·¥ê¡¼¥ºÃË¡É¤Ë»ØÌ¾¡ÖÈà¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×3³ä¥Þ¡¼¥¯¤ÎÂÇ·â¤Ë´üÂÔ
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó10Æü¤Î¡Ønews zero¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øµð¿Í·³´ÆÆÄÆüµ Âè2¾Ï¡Ù¡£11Æü¤«¤éDeNA¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¦µð¿Í¡£Ã»´ü·èÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¡È¥·¥ê¡¼¥ºÃË¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¡¢µð¿ÍŽ¥°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤ËÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨133»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.301¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿Àô¸ýÁª¼ê¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1Ç¯ÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤â¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡ÊÀô¸ý¤¬¡ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1Ç¯ÄÌ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Àô¸ý¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥ºÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇCS¤â´èÄ¥¤ë¤È¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤Ø¼«¿®¤¬ÉÕ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤âÆ±°Õ¤·¡¢Ã»´ü·èÀï¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤·¤¿¡£