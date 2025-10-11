役満クラスに珍しい？アガリが出現した。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月10日の第1試合にEARTH JETS・逢川恵夢（協会）が出場。南1局1本場に、役牌を積極的に仕掛けたことから、簡単にはお目にかかれない“3役揃い踏み”状態になった。

【映像】役牌3種が成立した珍しいアガリ

麻雀では風牌が自風、場風の場合、さらに三元牌が刻子もしくは槓子である場合に「役牌」として1翻に数えられる。自風と場風が重なった場合は、「ダブ東」「ダブ南」といったように2翻になるだけに、シンプルながらも点数に直結する大事な役でもある。南1局1本場は、そんな役が3つも重なった。

逢川は配牌で白の対子を抱えると、第1ツモで發も対子に。さらに2巡目には南も重ねて、瞬時に3つの役牌を対子で持つという珍しい状態になった。ここからまず白をポン、続いて發をポンとし、あっという間に5索と南のシャンポン待ちでテンパイ。その後、少し時間はかかったものの11巡目に南を引いてツモアガリ。満貫の8000点（＋300点、供託2000点）の収入を得た。

これに実況の古橋崇志（連盟）が注目。「白・發・南・赤、なかなか言わない役です」と伝えると、ファンからも「やるやん」「かっこいー！」「なんちゅう役」「3役はレア」という反響が寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

