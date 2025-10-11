ロバート馬場“炊かない”鶏めしレシピ公開 16分で味しみしみ＆簡単さに反響「うまいにきまってる」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が11日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【炊かずに簡単】馬場家秘伝の”鶏めし”！調理時間_約16分♪手軽な味しみしみ術も伝授」と題した動画を公開した。
【動画】16分で味しみしみ！“炊かない”鶏めしレシピ
概要欄では「今回は“炊かない”「鶏めし」になります♪失敗しないで簡単にできるレシピですので是非作ってみてください」との文言とともに、レシピも披露。
約16分で完成するということなどもあり、ファンからは「時短、ワンパン、美味しそう！」「わかりやすい！」「普段は料理しないパパが真似しています」「こんなん、うまいにきまってる」などといった感想が相次いで寄せられている。
