BLACKPINKのJISOO（ジス）が、ワン・ダイレクション元メンバーのゼイン・マリクとコラボした「EYES CLOSED」が注目されている。10日、YouTubeに、2人がデュエットした同曲のミュージックビデオがアップされた。

宇宙船で出会ったJISOOとマリクが印象的な映像。韓国メディアのスポーツ京郷は11日、ネットユーザーの反応を掲載。「導入部のJISOOの音色、危ない」「秋の紅葉を見ながらこの歌を聞くと幻想的だと思う」「歌が本当にいい」「無限リピート中」「彼らの声は闇の中でお互いを訪ねて行く2人の魂のようだ。止められないままずっと聞くことになる」「狂った」「2人のコラボは想像もできなかったが、とてもよく合って驚いた」「ビジュアル、ボーカル、雰囲気完璧に似合う」「歴史的コラボ」「JISOOが今回爆発したようだ」など、好評が続いた。

また同メディアは「今回のサプライズ・コラボレーションは、BLACKPINKメンバーのROSE、LISA、JENNIEより、比較的にソロ活動が目立たなかったJISOOにとって“反騰”の機会になるものとみられる。特に、ゼイン・マリクは世界的に有名なボーイスバンド出身の歌手で、象徴的なコラボレーションとされている」と分析した。

JISOOは6日、SNSで謎めいたティーザーイメージを初めて公開し、ファンの好奇心を刺激していた。JISOOの背後に男性の影がぼんやりと映り「EYES CLOSED」の文字とともに「a duet is near（デュエットが近づく）」というキャプションを付け、コラボレーションの可能性を示唆していた。翌7日には、その相手がゼイン・マリクという事実が公開され、全世界の音楽ファンを熱狂させていた。