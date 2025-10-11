ガールズグループILLIT（アイリット）の「Little monster」ミュージックビデオが、ドイツ「2025 CICLOPE Awards（シスロペアワード）」で銀賞を受賞した。

同アワードは9日、受賞者を発表し、ILLITが6月に発表したミニアルバム「bomb」の収録曲「Little monster」が、ミュージックビデオ分野プロダクションデザイン（PRODUCTION DESIGN）部門で、Silver（銀賞）を受賞した。

韓国メディアのマイデーリーは11日、「シスロペアワードは、10年に始まった国際映像祭『CICLOPE Festival（シスロペフェスティバル）』で主管する授賞式で、広告および映像製作分野でその権威を認められている。今年は約1800の出品作のうち、『Little monster』ミュージックビデオは、視覚的完成度と作品性を高く評価され受賞作に選ばれた」と説明した。

また「『Little monster』ミュージックビデオは、ILLITが再解釈した魔法少女の話を奇抜な演出と感覚的な雰囲気で盛り込み、公開当時から好評を得た。ディテールな美術小物とミニチュアセットを活用した独特な撮影方式は、見る楽しさを加えた。また『内面に眠っていた魔法を自ら再び起こし取り戻し、前に進もう』というメッセージは、見る人たちに暖かい慰労と勇気を伝えた」と報じた。