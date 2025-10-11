Image: 株式会社ハレルヤ

キャッシュレス時代、財布は小さくて良いとは思いつつ、使い勝手や収納力も譲れない。そんな一見矛盾するような願いをかなえてくれる財布が「TIDY one」です。

手のひらサイズなのに長財布並みの機能を詰め込んだこの財布は、経年変化を楽しめる素材も魅力的で、使うほどに愛着が深まる一品に仕上がっています。

ここからは、そんな「TIDY one」の魅力を深堀してみましょう。

一目で中身がわかる。会計をスムーズにする設計

「TIDY one」の使いやすさの秘密は、財布を開いたときに全体が見渡せる設計にあります。

財布本体のL字ファスナーを開けるだけで中身が一目瞭然。

カード、小銭、お札、すべてにダイレクトアクセスできるのでレジ前でモタつくことがありません。

特に会計時にもたつく原因といえばコインの取り出し。

スマートに会計をしようとお札を出してばかりでは、財布がコインだらけになっていくばかり。ところが「TIDY one」のコインポケットは、指の第一関節までが入る浅め設計がポイント。飛び出しにくさを確保しつつ、取り出しやすさも追求した絶妙な配置で狙ったコインをスムーズに取り出せます。

折らずに入る紙幣。なのにポケットに収まる薄さ

ミニ財布の場合、お札の収納もストレスになりがち。早くしまおうとすればするほどすんなり納まってくれず、レジ前でもたつくイメージですが、「TIDY one」はお札に折り目を付けなくてもサッと収納できるというから驚きます。

その理由は、可動式のコインケース。これを手前に引っ張ればお札を収納するスペースを作れるので、お札を軽くたわませるだけでスムーズに収納できるんです。

見た目は非常にコンパクトですが、お札とコインに加えさらに鍵も1本入る設計。カードはポケット4つかと思いきや、まとめて収納できるベルト式の収納も用意。この収納力なら小さな財布でもストレスフリーで過ごせそうです。

しかも、これだけ入れても収納時の厚みはこの程度しか変わりません。バッグの中でかさばらず、パンツのポケットにも自然に収まる絶妙なサイズ感が使いやすそうです。

革の表情が育つ。長く付き合いたくなる素材

素材には、オイルをたっぷり含んだプルアップレザーを採用。折り曲げや摩擦によって濃淡が現れ、使い込むほどに味わいが増していくのも「TIDY one」の魅力です。

この素材には、表面についた小さな傷もオイルの働きで自然に馴染み、目立ちにくくなるという特長もあります。扱い方次第で、革の表情はどんどん深まり、唯一無二の存在へと育っていくでしょう。

合理性と美意識にスマートに応えてくれる「TIDY one」は、きっと日々の生活をもっと軽やかに、そして心地よくしてくれる相棒になるはず。気になった方は販売ページもチェックしてみてください。

