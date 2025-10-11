「ツルリ」より、頑固な毛穴汚れも徹底ケアができる部分用洗顔料が発売！
スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは11月4日、スキンケアシリーズ「ツルリ」より部分用洗顔料を数量限定で発売します。
ツルリは”泥”や”酵素”を始めとした天然素材を配合した毛穴悩みにアプローチするブランド。
毛穴汚れ分解ジェルの好評を受け今回、汚れ吸着成分の炭配合でガチガチ毛穴汚れをごっそり絡めとるブラックが登場します。
■炭*³配合でパワーアップした、限定のブラックが新登場
同商品は、角栓溶解成分*⁶と毛穴一つ一つに届くシリコンブラシ、頑固な毛穴汚れも徹底ケアができるアイテムです。
ガチガチ毛穴汚れを絡めとる“炭*³”配合
炭*³が毛穴に詰まった汚れをごっそりと絡めとり、キュッと引き締めて毛穴をケアします。
活きた酵素*¹＋温感ブースト*²ジェル
活きた酵素*¹の入った温感ブースト*²ジェルが、毛穴の角栓や黒ずみを分解してつるんっとクリアな肌に整えます。
使い続ければ、ザラザラやポツポツに悩まされないキレイなつるつるの毛穴に。
【トリプル酵素*⁴】3種の酵素が毛穴の角栓や古い角質、メイク汚れを分解してオフします。
【温感ブースト*²ジェル】毛穴をひらきやすくし、温感ジェルに配合された酵素の活性化もサポートします。
毛穴一つ一つに届く、ブラシヘッド採用！
毛穴の隅々までジェルを届けられるシリコンブラシです。
やさしい使い心地で肌に負担をかけずに、しっかり毛穴掃除します。
肌キメを整える“トリプルVC”*⁵
毛穴を引きしめて、肌のキメをととのえるビタミンCを3種類配合。
毛穴の目立たないつるんとクリアな肌に。
毛穴の奥の汚れを溶かす“角栓溶解成分”*⁶配合
古い角質や頑固な毛穴にアプローチします。
すっきり爽やかなリフレッシュハーブの香り
◇使用方法
（1）使用前に、チューブの首もとのダイヤル（矢印）を回し「ON」に合わせます。
（2）肌が乾いた状態で使用します。チューブを軽く押してジェルを適量出しながら、そのままブラシで直接マッサージするようにのばします。強くこすりすぎないように注意してください。
（3）そのあと、水かぬるま湯で十分に洗い流します。
（4）使用後はダイヤルを「OFF」に戻します。
※チューブの先端は水洗いせず、ティッシュ等でふき取るなどして清潔に保って使用してください。
＊1 プロテアーゼ（角質ケア成分）
＊2 使用感による
＊3 汚れ吸着成分
＊4 プロテアーゼ、リパーゼ、パパイン（全て角質ケア成分）
＊5 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビン酸、リン酸アスコルビルMg（全て整肌成分）
＊6 アルギニン（保湿成分）
■商品概要
2025年11月4日発売
「ツルリ 毛穴汚れ分解ジェル ブラック ＜部分用洗顔料＞ 洗い流し用 15g」990円
【ツルリ公式サイト】
https://www.bcl-brand.jp/brand/tsururi/
（エボル）