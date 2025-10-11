「恐ろしい火力」「楽しむこともできず」ブラジルに“史上最多点差”の０−５大敗。韓国メディアはため息「スーパースターたちは次元が違った」
ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は現地10月10日、ソウルワールドカップスタジアムで行なわれたブラジルとの国際親善試合で０−５の大敗を喫した。
13分にエステバン（チェルシー）、41分にロドリゴ（R・マドリー）に決められ、２点をリードされた韓国は後半、さらに２失点を重ね、終盤にはヴィニシウス・ジュニオール（R・マドリー）に決定打を許した。
この試合を韓国紙『Lecturer News』は「ホン・ミョンボ監督が指揮する韓国はブラジルに０−５で大きく敗れた」と報じた。同紙は今回の５点差について「韓国対ブラジル戦史上最多点差」と伝え、「従来までは2022年６月の対戦で１−５と敗れたのが、韓国がブラジルに喫した最も大きな敗北。またホームでの５点差の敗戦は、なんと24年ぶりだ」と説明した。
試合ではソン・フンミン（LAFC）が国際Aマッチ通算137試合出場を記録し、A代表最多出場記録を更新。しかし、同紙は「ソン・フンミンのA代表最多出場をまともに楽しむこともできず、世界的なゴールゲッターたちの恐ろしい火力だけを実感しなければならなかった」と記している。
ブラジルの得点者についても詳しく紹介。「レアル・マドリー所属のロドリゴは今シーズン、交代での投入が多いが、昨シーズンは主戦として公式戦54試合に出場し、14ゴールを記録した」「エステバンはブラジルリーグから今シーズンイングランドのチェルシーに移籍し、主力として活躍しており、リバプールとの直前の試合でシーズン初ゴールを決めた」とし、「スーパースターたちは次元が違った」と伝えた。
FIFAランキング23位の韓国。６位のブラジルとの対戦成績は１勝８敗で、1999年３月のホームの親善試合にて１−０で勝利して以降、６連敗となっている。
