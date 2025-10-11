「大腸内視鏡検査」で発見できる病気はご存じですか? 「大腸がん」の良性･悪性は判別できる?

大腸を調べるとなった際、多くの方が「大腸内視鏡検査」を思い浮かべるでしょう。カメラを体内に入れるのは抵抗があると思いますが、様々な病気がわかるなら受ける価値は高いはず。一体どのような病気がわかるのか、東京内視鏡クリニックの工藤先生に伺いました。

監修医師：

工藤 豊樹（東京内視鏡クリニック）

日本医科大学を卒業後、2022年6月まで昭和大学横浜市北部病院に講師として勤務。およそ20年間にわたり全国の最先端施設で消化器内視鏡診断・治療の経験を積んでおり、特に大腸内視鏡検査においては現在まで約4万件以上の検査・治療に携わっている。2022年7月より、東京内視鏡クリニックの院長となる。

編集部

大腸カメラ（大腸内視鏡検査）は、どんな検査でしょうか？

工藤先生

カメラを使って、視覚的に大腸の内部を観察できる検査です。肛門から直径1cm程度のスコープを挿入して、大腸の全域を診ていきます。映像は画質の良いハイビジョンモニタで見られますので、小さな粘膜の変化も確認できます。

編集部

どんな病気がわかるのですか？

工藤先生

粘膜の色や形状などを直接観察できるので、多くの情報を得ることができ、大腸ポリープや潰瘍性大腸炎、大腸憩室症など、さまざまな病気を知ることができます。

編集部

大腸がんはどうですか？

工藤先生

大腸がんのほとんどは、大腸ポリープが悪性化したものです。大腸ポリープは、大腸の粘膜から発生するものですが、これは大きく腫瘍性と非腫瘍性に分けられます。非腫瘍性のものががん化することはほとんどないのですが、腫瘍性のポリープのうち、悪性のものがいわゆる「がん」であり、また良性のものも、時間とともにがん化することもあります。また、ポリープからではなく、最初から「がん」として発生するケースもあります。

編集部

良性や悪性かは、大腸カメラではわからないのでしょうか？

工藤先生

「拡大内視鏡」「超拡大内視鏡」を使うことによって、かなりの高確率で良性か悪性（がん）かを判別することができます。

※この記事はMedical DOCにて【｢大腸カメラ｣の拡大内視鏡･超拡大内視鏡で｢早期がん｣診断ができる仕組み【医師解説】】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。