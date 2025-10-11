有村架純“そっくりさん”グラドルのランジェリー 豊満ボディあらわな無防備ショット「足裏かわいい！」「モチモチ」
有村架純の“そっくりさん”として注目されたグラビアタレントのちとせよしのが9日、自身のXを更新し、写真集のオフショットを投稿した。
【写真】有村架純に激似！豊満ボディ丸見え ランジェリー姿のちとせよしの
19日に写真集発売記念イベントを開催し、Xでは「直接受け取ってくれるよね？」とランジェリー姿の写真を公開。豊満ボディをあらわにした無防備な姿を見ることができる。
これにファンは「足裏かわいい！」「お顔も身体もお綺麗ですやん」「モチモチモチモチ」などの声をあげている。
ちとせよしのは2000年生まれ、佐賀県出身。地元・佐賀の鉄工所で働いていたが、上京して芸能活動をスタートし、グラドルとして活躍する中、『ものまねグランプリ』に有村架純のそっくりさんとして登場すると大きな話題に。『有吉反省会』にも出演するなど活動の幅を広げている。
