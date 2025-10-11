4試合中3試合に登板し防御率0.00、2セーブ

米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグの優勝決定シリーズ進出を決めた。第4戦で3イニングのスーパーリリーフなど4試合中3試合で登板してチームに貢献した佐々木朗希投手には、MLB公式もMVP級の賛辞を贈った。

佐々木は9日（日本時間10日）の第4戦、8回からマウンドに上がると9回、延長10回も続投。3回を無安打無失点、2奪三振と炎の36球でチームのサヨナラ勝ちにつなげた。

また、4日（同5日）の第1戦は9回に登板してプロ初セーブをマーク。6日（同7日）の第2戦は9回2死一、三塁という大ピンチでマウンドを託されたが、わずか2球で切り抜けた。

MLBは10日（同11日）、公式Xを更新。「ロウキ・ササキはナ・リーグ地区シリーズで完璧だった」とし、同シリーズでの「投球回4回1/3、防御率0.00、2セーブ、0.23WHIP、.071BAA（被打率）」という驚異の成績を紹介した。

佐々木が雄叫びを上げる写真の左下には、最大級の賛辞も。「シボレー提供のMVP級のパフォーマンス」と記され、地区シリーズでの圧倒的な投球が高く評価された。

リーグ優勝決定シリーズは13日（同14日）に開幕。ブルワーズ─カブスの勝者と激突する。



（THE ANSWER編集部）