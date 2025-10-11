秋の味覚の代表格といえば「サンマ」。食欲の秋に食べたくなる物の一つですが、それは猫ちゃんも同じようで…？大好きなサンマを目の前にした猫ちゃんの行動は執筆時点で2.4万回以上再生され、「今夜はご馳走にゃん」「食べすぎ注意だよ」などのコメントが寄せられました。

【動画：２匹のネコに『大好きな魚』を焼いてあげた結果→まるでハンター？『思った以上の反応』】

みんな大好き秋の味覚

YouTubeチャンネル『にゃろめっこ』に投稿されたのは、大好物を前にした「まるとら」君と「ぽこまる」君の様子です。ふたりが大好きなのが、秋の味覚・サンマ。いつも食卓に並ぶサンマを狙いに来るので、この日は飼い主さんがふたりの分も用意してあげたのだそうです。

飼い主さんがサンマを見せると興味津々で覗き込んだというふたり。特にぽこまる君は待ちきれない様子で、飼い主さんがサンマを焼いている間も足元で待機して、「まだ？」というように圧をかけていたのだとか。

ハンターぽこまる君

サンマが焼きあがると、移動するのも待てない様子のぽこまる君がかわいいおててでパンチ！飼い主さんが食べやすいように身をほぐしてくれている間も、隙あらばサンマに手を伸ばしていたのだそう。まるでハンターなぽこまる君です。

そんなハンターぽこまる君を横目に、まるとら君が飼い主さんの隣にスッと現れたのだそう。飼い主さんがお箸でサンマを口に運ぶと、おいしそうに食べたのだそうです。続いてぽこまる君も、お皿に取り分けてもらったサンマの身をパクリ。待ちに待ったサンマの味は、とてもおいしいことでしょう。

ちょっと引き気味なまるとら君

サンマのおいしさに夢中のぽこまる君は、テーブルの上のサンマに忍び寄って…そのまましっぽにガブリ！飼い主さん曰く、ぽこまる君は怒られると分かっている顔だったそう。大好物を前に、我慢できないぽこまる君の勢いに笑ってしまいました。

飼い主さんは、床に寝そべって寛いでいたまるとら君にもサンマを持って行ってあげたそうですが、そのときも背後からぽこまる君が狙っていたのだそう。最後までハンターなぽこまる君に、ちょっと引き気味なまるとら君なのでした。まるとら君、ぽこまる君、おいしいサンマが食べられて良かったですね！

そんなまるとら君とぽこまる君の様子には、「ポコちゃん、マルちゃんいただけて良かったね」「ぽこちゃんのサンマ下さいパフォーマンスが可愛い」「ぽこちゃんは食いしん坊だからがっつきますよね」「ぽこちゃんの圧がすごすぎてまるちゃん引いてた(笑)」「まるちゃんは食べ方がお上品ですね」などのコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「にゃろめっこ」では、まるとら君とぽこまる君のかわいくて癒される動画がたくさん投稿されています！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「にゃろめっこ」さま

執筆：MIZ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。