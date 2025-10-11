º£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤À¤±¤É¡Ä¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÀ¹¤ê¤¹¤®Ãí°Õ¡ªNG¥Þ¥¹¥«¥é¥á¥¤¥¯4Áª
´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¿Íµ¤¤ÎÂ«´¶¤òºî¤ë¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¡£
¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤¢¤¨¤Æ¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ÆÂ«´¶¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥ó¤òÌÜ¿¬¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤Ü°ú¤«¤º¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤Îº¬¸µ¤¬Éâ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥é¥¤¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤¬Ã»¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Â«´¶¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¤ÎÇ´Ëì¤ÎÉôÊ¬¤ò¥é¥¤¥ó¤ÇËä¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦ÅÚÂæºî¤ê¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
Ç´Ëì¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥¨¥Æ¥å¥»¤Î¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥° ¥ê¥¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¢¤Þ¤ÄÌÓÁ´ÂÎ¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤ê¤¹¤®
¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¤ÇÀ¹¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤Îº¬¸µ¤«¤é¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÀè¤Þ¤ÇÁ´ÂÎ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤Ã¤ÆÇ»¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°ìÀÎÁ°¤Î°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Îº¬¸µ¤Ï¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤Æ¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÀè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥·¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÀè¤ÏÁ¡ºÙ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅÉ¤êÊý¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¥·¥§¥¤¥×¤¬¥Ä¥ó¤ÈÀí¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤·Á¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥Ó¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤¹¡£
£Á¡°ÝÆþ¤ê¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ò½Å¤Í¤Æ»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤¿¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯
Á¡°ÝÆþ¤ê¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤°¤ó¤È¿¤Ó¤ÆÄ¹¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»þ¤ËÁ¡°Ý¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤ËÈô¤Ó½Ð¤Æ»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤È¥Ð¥µ¥Ð¥µ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Á¡°ÝÆþ¤ê¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»È¤¦»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÀè¤ÏÆÃ¤Ë»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¥³¡¼¥à¤ä¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ç»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤¿ÌÓ¤ò¤È¤«¤¹¤«¡¢¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ç»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤¿ÌÓ¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î°ì¼ê´Ö¤Ç¤«¤Ê¤ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¤Þ¤ÄÌÓ¥³¡¼¥à¤ÏPiccasso¤Î¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥³¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¤²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤¬Çö¤¤²¼¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯
²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤â²¼¸þ¤¤Ë¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¤¬Çö¤¹¤®¤ë¤È²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ÏÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤×¤¯¤Ã¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Ê¤êÌÜ¸µ¤òÀ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤¬Ä¹¤¤Êý¤Û¤É²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤Ë»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¡¢CANMAKE¤Î¥×¥é¥ó¤×¤¯¥³¡¼¥Ç¥¢¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¤Ï¥Þ¥¹¥«¥é¤ÎÅÉ¤êÊý¤äÅÚÂæºî¤ê¼¡Âè¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤Ëº¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÅÉ¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£