神アイテム降臨！正直枕カバー洗うの面倒くさくない？ズボラな私を救う救世主

枕カバーはキレイに見えても、汗や皮脂、スキンケアなどがついてしまい、衛生状態が悪く、肌荒れの原因になってしまうことも。だからと言って毎日洗うのは手間がかかる！そこでおすすめしたいのが枕カバーにタオルを敷くという方法です。今回は、そんなライフハックを手助けしてくれるセリアのアイデア商品を紹介します！

商品情報

商品名：タオルがズレない枕ひも 2本組

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：500×18×H18mm

販売ショップ：セリア

これ天才！セリアで見つけたアレ専用のひも

筆者は就寝時、枕にタオルを敷いて寝ています。というのも、保湿ケア系の化粧品がついたり、汗や皮脂で汚れたりと、できれば頻繁に洗いたいものの意外にも手間…。

そこで家に替えも多く、手軽に洗濯できるものとしてタオルを敷くことに！ただ寝返りするたびにズレたり、朝起きたら落ちていて結局意味がないなんてこともあり悩んでいました。

そんなときに出会ったのが『タオルがズレない枕ひも 2本組』！これがあればタオルを固定できるようになり、枕カバーを頻繁に洗う手間から解放されるんです。

作りとしてはいたって単純。ふわふわとしたマイクロファイバータオルのようなやわらかい素材の紐に、調整用のコードストッパーがついています。

ふわふわがタオルに引っかかる！清潔に枕を使えるアイディア商品

まずは枕の両端にひもの輪っか部分を通して…。

そのひもと枕の間に、タオルの端を巻き込むように挟み込んで、コードストッパーを押しながら長さを調節してしっかり固定したら準備完了です！

実際に使ってみると枕全体をタオルで覆うようにくるむよりもズレにくく、寝返りを打ってもズレにくい印象でした！

その秘密はひもの素材。ふわふわとした素材がタオルに引っかかってズレにくくなっているようです。

毎日枕カバーを洗ったり、その分の替えを用意するのは面倒ですが、タオルであれば手軽に替えやすく清潔。筆者にとっては欠かせないアイテムとなりました。

シンプルながらも使い勝手のいいアイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。