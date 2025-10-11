佐賀県唐津市の60代の女性がSNS上でウソの投資話を持ちかけられ、1800万円あまりをだまし取られました。



警察によりますと、ことし8月、佐賀県唐津市の60代の女性はインターネット上で、

株式投資の動画を視聴中に画面を触り、誤って実業家をかたるアカウントを友達登録しました。



すると、「株式投資に興味があるなら何でも質問してください」などと

投資についてのメッセージが送られてくるようになったということです。





返信したところ、女性は実業家のアシスタントをかたるアカウントから別のSNSのグループに招待されました。グループ内では「利益が出てもうけた」などのやりとりが行われていて、女性は「銘柄選びを先生が厳選してくれる。初心者の方でも5日間の取引で53％の収益が出ている。投資をして先生の取引計画に従えば利益を得ることができる」などとウソの投資話を持ちかけられました。女性は専用の投資アプリをダウンロードするように指示され、9月から10月にかけて、8回にわたり、あわせて1801万円を投資費用名目で指定された口座に振り込み、だまし取られました。アプリ上では、利益が出ているように表示されていたことから、女性は投資ができていると信じ込んでいたということです。金融機関から「詐欺の被害に遭っている人がいるかもしれない」と警察に通報があったことから、被害が発覚しました。警察は、「絶対に儲かる」という話は詐欺だとして、面識のない人にお金を振り込まないよう注意を呼びかけています。