マレフィセントやクルエラの衣装をイメージ！セガプライズ「ディズニーヴィランズ モチーフポーチ」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーヴィランズ モチーフポーチ」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニーヴィランズ モチーフポーチ」
登場時期：2025年10月10日より順次
サイズ：全長約10×1×15cm
種類：全4種（マレフィセント、クルエラ、ハデス、ドクター・ファシリエ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
物語を彩る、個性的なディズニーヴィランズたちをモチーフにしたポーチが、セガプライズから登場。
独特なコスチュームをイメージした、目を引くデザインのポーチが揃っています！
マレフィセント
『眠れる森の美女』のディズニーヴィランズ「マレフィセント」をイメージしたポーチ。
真っ黒なマントとツノに、差し色のパープルが映えるデザインです☆
クルエラ
『101匹わんちゃん』のディズニーヴィランズ「クルエラ」イメージのポーチ。
白と黒の髪や大ぶりな耳飾り、羽織っているコートなどをポーチのデザインに取り入れています！
ハデス
『ヘラクレス』のディズニーヴィランズ「ハデス」をモチーフにしたデザイン。
青い炎のようなヘアスタイルと、ドクロがアクセントになった衣装をイメージしています☆
ドクター・ファシリエ
『プリンセスと魔法のキス』に登場するディズニーヴィランズ「ドクター・ファシリエ」
羽根飾りのついたハットや首飾りなどの衣装をイメージしたデザインです！
ディズニーヴィランズたちの衣装をモチーフに取り入れた、おしゃれなポーチ。
セガプライズの「ディズニーヴィランズ モチーフポーチ」は、2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
