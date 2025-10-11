セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーヴィランズ モチーフポーチ」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーヴィランズ モチーフポーチ」

登場時期：2025年10月10日より順次

サイズ：全長約10×1×15cm

種類：全4種（マレフィセント、クルエラ、ハデス、ドクター・ファシリエ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

物語を彩る、個性的なディズニーヴィランズたちをモチーフにしたポーチが、セガプライズから登場。

独特なコスチュームをイメージした、目を引くデザインのポーチが揃っています！

マレフィセント

『眠れる森の美女』のディズニーヴィランズ「マレフィセント」をイメージしたポーチ。

真っ黒なマントとツノに、差し色のパープルが映えるデザインです☆

クルエラ

『101匹わんちゃん』のディズニーヴィランズ「クルエラ」イメージのポーチ。

白と黒の髪や大ぶりな耳飾り、羽織っているコートなどをポーチのデザインに取り入れています！

ハデス

『ヘラクレス』のディズニーヴィランズ「ハデス」をモチーフにしたデザイン。

青い炎のようなヘアスタイルと、ドクロがアクセントになった衣装をイメージしています☆

ドクター・ファシリエ

『プリンセスと魔法のキス』に登場するディズニーヴィランズ「ドクター・ファシリエ」

羽根飾りのついたハットや首飾りなどの衣装をイメージしたデザインです！

ディズニーヴィランズたちの衣装をモチーフに取り入れた、おしゃれなポーチ。

セガプライズの「ディズニーヴィランズ モチーフポーチ」は、2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

