デビュー３０周年を迎えた４人組ダンスボーカルグループ「ＭＡＸ」が、１３日に沖縄コンベンションセンターでコンサートを行う。故郷の沖縄では２７年ぶりとなるコンサート。圧倒的なダンススキルを武器に、確固たるポジションを確立してきた４人にとって念願のステージになる。苦楽をともにしながら３０年の節目を迎えた４人の胸の内や、「ＭＡＸ」という存在に迫った。（宮路 美穂）

屈託のないおしゃべり、よく通る笑い声。一気にその場が明るくなった。その雰囲気がまぶしく、記者が「輝いてますね」と声をかけると、４人は「やだ、照明いらず！」と大笑いした。３０周年を迎えても、ＭＡＸは極めて自然体だ。

メモリアルイヤーの集大成として、故郷・沖縄でのコンサートで２７年ぶりの凱旋を果たす。２５周年を過ぎた頃から、沖縄で３０周年ライブをすることを公言し始めたといい、念願がかなう。

ＲＥＩＮＡ（４７）「２７年前に感じた沖縄ならではの温かさを、また感じられるんだと思うとすごく楽しみです」

ＬＩＮＡ（４８）「自分が生まれ育って、夢を見つけたのも、夢を育んだのも、夢をつかんだのも沖縄。感謝の気持ちと同時に、ハッピーでお祭りのようなライブにできたら」

３０年を迎えて去来する「感謝」の思いは４人の共通認識だ。「３０年前の自分に会えるとしたら、伝えたいことは？」と聞くと、ＮＡＮＡ（４９）は「自分も含めて、４人に『ありがとう』っていう思い」と答えた。

ＮＡＮＡ「３０年前の自分が純粋な気持ちでこの世界に入ってきて、そのままの気持ちで頑張ってきてくれたから今がある。もしあの頃の自分が、自分の娘として現れたとしても『いいね』と言うと思います」

ＬＩＮＡ「経験が自分を強くしてくれた。若い時って、とんがっていて振り返ると生意気だったけど、全ての感情が自分をここに連れてきてくれたんだなとも感じるんですよね」

結成当初は企画グループだったはずが、気づけば３０周年。ＭＩＮＡ（４７）は「３０年も一緒にいるんだって本当にビックリですよね」と感慨深げに語った。

歌って踊るスタイルのガールズグループが、オリジナルメンバーで３０周年を迎えることは驚異的なこと。結婚、妊娠などに伴うメンバーの休養や人数の変遷を経て、メンバー間でわだかまりが残った時期もあった。しかし、それすらもＭＡＸの一部として受け止め、当時の話も封印することはない。

ＭＩＮＡ「今の世の中の女の子たちの社会でも、誰にでも直面することだと思うんですよ。みんながこういう時どうやって乗り越えてるんだろう？って、私たちの話を通して共感してもらうことがあったらいいな」

ＬＩＮＡ「もちろん時間はかけました。仕事を重ねて重ねて、ゆっくりゆっくり自分たちで積み重ねていった感じだと思います」

ＮＡＮＡ「みんなが一生懸命生きてるっていう感覚が互いにわかり合えるようになって、３０代ぐらいからお互いの幸せを願うようになれた。それぞれがまた違う経験を知ったからこそ、お互いを尊重できるようになった」

激しいダンスに高度なボーカル。運動量やパフォーマンスのクオリティーを保ったまま、なぜ３０年間走り続けて来られたのか。

ＲＥＩＮＡ「ファンの子たちが『踊ってるＭＡＸを見たい』って求めてくれたのが一番かもしれない。今の年代になっても、格好良くパフォーマンスできたら、みんなの勇気になるんじゃないかなって」

ＬＩＮＡ「最近すごい褒められるよね（笑）。私たちとしてはデビュー当時から歌って踊って、ライブして、というスタイルは変わらない。積み上げてきたものが年齢とともに『すごい』って言ってもらえることに変わってきて、またここから先の１０年は、何か変わりそうな気がする」

３０周年を過ぎても、まだまだ勢いは止まらない。次なる目標は「還暦ＭＡＸ」までステージに立ち続けること。

ＮＡＮＡ「みんなで体を大事にして一歩ずつ元気に頑張ること。沖縄では今のベストを見せたくて、本当に熟してる。今の私たちを沖縄で目に焼き付けておいてほしいんです」

ＭＩＮＡ「手探りでずっと３０年やってきましたけど、後輩の子たちと一緒になる機会も増えて、少しは背中も見せられるようになってきた。沖縄でどんなパフォーマンスができるのか。感情がコントロールできるかな、って心配（笑）」

４人にとって「ＭＡＸ」とは何か。

ＲＥＩＮＡ「『宝物』です。ＭＡＸがあるからこそ、オン・オフの切り替えができて、自分に力がもらえる」

ＮＡＮＡ「『自分を育ててくれた場所』。ＭＡＸがあって、その中で勉強することがすごく多くて、絶対に手放したくないもの」

ＭＩＮＡ「切っても切り離せない『私の体の一部』ですね。常にＭＡＸのことを考えているし、オフで喫茶店にいても４人組を見るとＭＡＸっぽいって思う（笑）。ひとまずは６０歳を迎えるまでは、自分の体の一部として生活していこうかなって思ってます」

ＬＩＮＡ「『人生』。ＭＡＸがいてくれなかったら、私の人生はこんなにキラキラしてなかった。助けられて、分かち合って、笑い合って…。こんな人生ってなくないですか？っていうぐらい。みんながいてくれたおかげで、私は最高の人生で後悔なく天国に行ける」

達観したＬＩＮＡのコメントに、３人が口々に「早い早い！」とツッコミを入れ、大笑いした。３０周年も、還暦も、その先も―。ＭＡＸの進む道はいつだって輝いている。

◆ＭＡＸ（マックス）ＮＡＮＡ、ＭＩＮＡ、ＬＩＮＡ、ＲＥＩＮＡによる４人組。沖縄アクターズスクール出身の「ＳＵＰＥＲ ＭＯＮＫＥＹ’Ｓ」のメンバーから選ばれ、１９９５年「恋するヴェルファーレダンス」でデビュー。９６年「ＴＯＲＡ ＴＯＲＡ ＴＯＲＡ」でブレイク。９７年「Ｇｉｖｅ ｍｅ ａ Ｓｈａｋｅ」でオリコン初登場１位を獲得し、ＮＨＫ紅白歌合戦初出場（５年連続５回出場）。今年は９月２４日に最新曲「ＡＬＤＥＢＡＲＡＮ」を配信リリース。