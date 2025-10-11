ブルワーズは１１日（日本時間１２日）にカブスと本拠地で地区シリーズ第５戦を戦う。２勝２敗で勝った方がドジャースとのリーグ優勝決定シリーズ進出という大一番を前日に控えた１０日（同１１日）、マーフィー監督がリモート会見に出席した。

本拠地で２連勝して地区シリーズ突破に王手をかけながら、敵地で２連敗して本拠地に戻ってきた。第４戦では完封負けを喫するなど敵地での２試合は計３得点と打線が沈黙。記者から「選手に何か指示や助言を与えたか」と聞かれた指揮官は「選手との関係というのは、常に続いているものなんだ。『今日はいいアイデアが浮かんだぞ。手の位置を変えてみろ』みたいなことではないんだよ」と話した。

３番を打つチュラングがポストシーズンに入って打率１割２分５厘と当たりが止まっているが、「ブライス（チュラング）は第１戦では素晴らしかった。昨夜の打球ももし違う球場ならスタンドに届いていたかもしれない」とマーフィー監督。「（地区シリーズで不振だったドジャースの）大谷を見てみろ。史上最高の選手の一人、おそらく（今季も）ＭＶＰだろう？ 彼が今何をしているかを見てみろ。だから、批判するのは難しい。私たちは選手を信じている。彼らとは『山あり谷あり』で、つまり良い時も悪い時も一緒ということだ」と力を込めた。