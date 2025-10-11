ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ユニークなパワーワードも入った、ディズニーデザイン「ブリキマグネット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ブリキマグネット」ヴィランズ

© Disney

価格：6,160円（税込）

本体サイズ：78×53mm

主材：ブリキ・マグネット

7個セット

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニーヴィランズデザインのマグネット。

発色の良いブリキのマグネットで、全部で7柄がセットになっています。

ディズニーヴィランズの各キャラクターとそれぞれのパワーワード入りで特別感たっぷり！

© Disney

ラインナップは、『ヘラクレス』の「ハデス」、『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『眠れる森の美女』の「マレフィセント」、『ライオン・キング』の「スカー」、

© Disney

『101匹わんちゃん』の「クルエラ」、『白雪姫』の「女王（魔女）」、『プリンセスと魔法のキス』の「ドクター・ファシリエ」の7種類です。

ディズニーヴィランズそれぞれの表情や、パワーワードのタッチなど個性的で迫力満点◎

© Disney

マグネットなので、冷蔵庫や玄関などおうちの中の様々な場所につけて楽しむこともできます。

お友達や家族とシェアしてお揃いグッズとして使ってもOK！

ユニークなパワーワードも入った、ディズニーデザイン「ブリキマグネット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

