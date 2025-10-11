“17歳差婚”のラブラブ生活「お風呂は週2で一緒に」 両親の反対を乗り越えた衝撃の結婚秘話
ABEMAのバラエティー番組『ダマってられない女たち season2』（毎週金曜 後10：00）が10日に放送され、17歳年下の夫と子連れ再婚した、メグミさん（49）・ハズムさん（32歳）の結婚8年目の生活に密着した。
【写真】めちゃくちゃラブラブ！週2回一緒にお風呂に入る17歳差婚カップル
メグミさんの若々しい美貌に、スタジオからは「ほんまにお若い」と驚きの声が上がった。「もっと頭撫でてほしい」と夫のハズムさんに甘える姿や、「落ち着いて話したいから」と週に2回は一緒にお風呂に入るというラブラブぶりに、スタジオは騒然。
番組では、メグミさんがシングルマザーだった40歳のときに出会い、一目惚れしたハズムさんとのドラマチックな恋の軌跡を再現。ハズムさんの両親から「絶対に許さない！」と大激怒されるも、その日の夜に「俺が好きになった人だから絶対分かってもらえる」とメグミさんを説得し、プロポーズからわずか1時間で婚姻届を提出したという衝撃の事実が明かされた。
スタジオにはメグミさん・ハズムさん・娘のリリさんも登場し、母の再婚相手であるハズムさんについて「すごい良い父親」と告白。「（自分の元カレが）結構なスピードで高速を運転するのが怖いって話したら、私に言わずその彼氏を呼び出して、お説教とかもしてくれたり」と、父親としての男気あふれるエピソードを語った。
