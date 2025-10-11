ドバイ在住・MALIA.、専属ドライバー付き2000万円ベンツで息子送迎 独自の教育哲学「ママだと思わないで。投資家だと思って」
4児の母でモデル・実業家のMALIA.が10日放送のABEMAのバラエティー番組『ダマってられない女たち season2』（毎週金曜 後10：00）に出演。4度の離婚を経験し、現在は4児のシングルマザーと実業家の二足のわらじを履くドバイでの生活ぶりを明かした。
19歳で出産した長男はJリーガーとなり、自身は40歳の若さで“おばあちゃん”になったことを明かしたMALIA.。番組では、家賃が年間数千万円するというドバイの超高級マンションの自宅を公開。さらに、7社を経営する会長として年商が十数億円にのぼることを示唆すると、ヒコロヒーも「じゃないとここ（ドバイ）には住めないですよね」と納得の表情を見せた。
約2000万円のベンツ最高級ブランドVクラス・マイバッハは専属ドライバー付きで、息子の小学校の送り迎えではロールスロイスなどが並ぶ光景にスタジオも驚がく。ママ友とは、世界のセレブ御用達のレストランで1食数万円の超豪華ランチを楽しむなど、華やかな日常が紹介された。しかし、その裏には「銀行に600円とか700円とか。何かを売らないと生活ができなかった」という壮絶な過去が。子どもたちを育てるために26歳で起業し、息子の「俺は経営者になる！」という夢のためには自ら会社を設立。「ママだと思わないで。投資家だと思って」と語る独自の教育哲学に、スタジオからは感嘆の声が上がった。
