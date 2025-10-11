AAA宇野美佐子、産後初のバラエティ収録に本音「いつも赤ちゃん言葉なので…」
ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子が、10日放送のABEMAのバラエティー番組『ダマってられない女たち season2』（毎週金曜 後10：00）にスタジオゲストとして出演。産後初のバラエティ収録で、育児中のママならではのリアルな不安を吐露した。
【写真】「スタイル良すぎ！」太もも輝く美脚ショットを披露した宇野実彩子
この日、産後初のバラエティ収録となった宇野。久々の仕事現場に「言葉がなかなか出てこなくて…」と緊張気味な様子をみせると、「いつも赤ちゃんと『そうだね〜』とか、赤ちゃん言葉でいろいろやってるので、皆さんのスピードについていけるのかどうか…」と、育児中のママならではのリアルな不安を吐露した。母親になった実感については「写真とか見ても、客観的に見ると『あれ、私だ』とかって。次の日、隣に寝てる子どもを見ても『あ、やっぱいる』とか、なかなか自分事に腑に落ちない」と、母親になったばかりの不思議な心境を明かした。
宇野は24年3月に3人組グループ・NEWSの小山慶一郎との結婚を報告。25年2月に第1子の妊娠を発表し、25年6月に出産を報告した。
