Amazonで約900円が半額以下♡100均の超お得な商品

今回ご紹介するのは ダイソー で購入した毛布用の 収納 袋です。なんとダニよけ、防虫、抗菌・抗 カビ 効果のある バルサン の商品で、 Amazon で約900円の商品が220円（税込）で購入できちゃうんです！これは気になるということで早速購入。とてもこの値段とは思えない高クオリティ商品なので、チェックしてみてください。

商品情報

商品名：バルサン収納袋 毛布用

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：W70×D55×H28cm

販売ショップ：ダイソー

この値段で買えていいの？！ダイソーで見つけた『バルサン収納袋 毛布用』

ダイソーでお買い物をしているととんでもないアイテムを発見…。それがこちらの『バルサン収納袋 毛布用』です。Amazonなどネットショップで大体700円台〜800円台くらいで販売されている商品。筆者が確認した日は、Amazonでの価格が888円でした！

そんな商品が驚きの220円（税込）で販売されていたんです。

サイズはW70×D55×H28cmと、毛布用なだけあって大きめです。

ダニよけ、防虫、抗菌・抗カビ加工がされているものですが、なにか特別香りがするということはありません。これなら気にせず使用できそうです。

本来は800円前後はする商品なだけあって、袋自体が丈夫な印象。100均の似たような商品は光が透けるほど薄く、心もとないアイテムも少なくありませんが、これは厚みがあって丈夫です。

これだけ機能的で200円は安すぎる！

フタはこのようにガバッと開く仕様。セミダブルサイズの毛布を入れましたが、薄手なこともあり、もう1〜2枚入りそうです。

手前側はビニール素材で透明なので、袋を開けなくても中に何が入っているか確認ができます。

ファスナーはダブルファスナー。開けやすいので出し入れラクラクです。

両サイドには持ち手つきで、移動もラクラク。これだけ機能的で220円（税込）とは驚きですね！

今回はダイソーで購入した『バルサン収納袋 毛布用』をご紹介しました。超お得な商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。