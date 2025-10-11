Å°Ìë¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¤ò½ª¤¨¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¿²¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Îºî²È¤¬ÉÁ¤¤¤¿»³¼êÀþ£±£°£°Ç¯¡Ï
¡¡£Ê£Ò»³¼êÀþ¤¬ÅìµþÅÔ¿´¤ò¤°¤ë¤ê¤ÈÁö¤ë¡Ö´Ä¾õ±¿Å¾¡×¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢£±£±·î¤Ç£±£°£°Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Îºî²È¤Ï¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¤Ë¤·¤Ð¤·¤Ð»³¼êÀþ¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼óÅÔ¤ÎÂçÆ°Ì®¤Î£±À¤µª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ËèÆü£±£°£°Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë
¡¡»³¼êÀþ¤Î±Ø¤Î¿ô¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯³«¶È¤Î¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤ò´Þ¤á£³£°¤¢¤ë¡££±¼þ£³£´.£µ¥¥í¤Ç½êÍ×»þ´Ö¤Ï¤ª¤ª¤è¤½£±»þ´Ö¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¡Ö»³¼êÀþ¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Àµ¼°Ì¾¾Î¤È¤·¤Æ¤Î»³¼êÀþ¤ÏÅÄÃ¼¡½¿·½É¡½ÉÊÀî¤Î£²£°.£¶¥¥í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£ÅÄÃ¼¡½Åìµþ¤ÏÅìËÌÀþ¡¢Åìµþ¡½ÉÊÀî¤¬Åì³¤Æ»Àþ¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÅÄÃ¼¡½ÉÊÀî¤Î£±Æü¤ÎÊ¿¶ÑÄÌ²á¿Í°÷¤¬£¹£·Ëü¿Í¡Ê£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢£±¼þ¤À¤È£±£°£°Ëü¿Í¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë¡£Æ±¤¸¤¯Ç¯´Ö¤ÎÎ¹µÒ±¿ÄÂ¼ýÆþ¤Ï£±£°£²£²²¯±ß¤È¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¥É¥ëÈ¢Ï©Àþ¤À¡£
¡¡¿¹Â¼À¿°ì¤Ï£²£°£±£¶¡Á£±£·Ç¯¡¢¾®Àâ»ï¤ËÏ¢ºÜ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢»³¼êÀþ¤Î´Ä¾õ±¿Å¾¤ÎÌ¯¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸µ°Æ»¤ò²¿ÅÙ¤â½Û´Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÉºÇñ¤¬¡¢¹ÔÀèÉÔÌÀ¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤âÅìµþ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î³¤¤Î¥É¥é¥Þ¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤ª¤â¤¤Ä¾¤¹¡£·ß°æ¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë´Ä¾õÀþ¤Î¼«Í³¤ËÖÈ(¤Ï)¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¾èµÒ¡¢É÷·Ê¡¢²»¤ä¡¢Æ÷¤¤¤Ê¤É¤Ë¤½¤Î¤Ä¤É¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¡£´Ä¾õÀþ¤â¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¿¹Â¼À¿°ì¡Ö¿¼³¤¤Î¶÷ÏÃ(¤°¤¦¤ï)¡×¡Ë
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î·ß°æµÁ¿®¤Ï¸µ·º»ö¡£ÄêÇ¯¸å¤Î¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Ë¡¢»³¼êÀþÆâ¤ÇÆÉ½ñ¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤¤¤À¤¹¡£Æ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤ÄÆ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤°¤ë¤°¤ë£³¼þ¡×¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤»¤«¤±¤Æ¡×
¡¡´Ä¾õ±¿Å¾¤Ï¡¢ÁÏºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤é¤·¤¤¡£»³¼êÀþ¤Î´Ä¾õ±¿Å¾¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¾®Àâ¤ä¥ë¥Ý¤Ï¡¢»ä¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
»°ÌÚÂî¡Ö±ß´Ä¾å¤ÎÎ¹¿Í¤¿¤Á¡×
¾åÎÓ¶Ç(¤¢¤«¤Ä¤)¡Ö¾ÊÀþÅÅ¼Ö¡×
¸ÍÈÄ¹¯Æó¡Ö»³¼êÀþ¤ÎÆü¤Î´Ý¡×
²Æ¼ùÀÅ»Ò¡Ö»³¼êÀþ»¦¿Í»ö·ï¡×
ÄÛ°æ±É¡Ö»¨µï²ÈÂ²¡×
°¤º´ÅÄÅ¯Ìé¡ÖÊØÅ·¾®ÁÎÈ¬Ç·½õ¡×
·ªËÜ·°¡Ö°Ë½¸±¡Âç²ð¤Î»äÀ¸³è¡×
¡¡¡ÖÊØÅ·¾®ÁÎÈ¬Ç·½õ¡×¤Ç¤Ï¡¢Å°Ìë¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¡ÖÌëÌÀ¤±º¢¤«¤é»³¼êÀþ¤Ç¿²¤¿¡×¤È¸ì¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ¶ÐÅÅ¼ÖÆâ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¿²¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¼£°Â¤ÎÎÉ¤¤ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö»¨µï²ÈÂ²¡×¤Ë¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢½ªÆü¤ò»³¼êÀþ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤â¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö°Ë½¸±¡Âç²ð¤Î»äÀ¸³è¡×¤Ë¤Ï¡¢ËèÄ«¤°¤ë¤°¤ë£³¼þ¤·¡¢°ã¤¦±Ø¤ÎÇäÅ¹¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºî²È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö·¯¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤«¤·¤é¡×
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢»³¼êÀþ¤Î´Ä¾õ±¿Å¾¤¬£Ó£Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£Åû°æ¹¯Î´¤¬£±£¹£¶£±Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ã»ÊÔ¤¬¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÔ¿´Éô¤Î¹ñÅÅ¤ÎÃÏ¿Þ¤ÈÆ±¤¸·Á¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î»þ´ÖÆâ¤Ë¡¢¤³¤Î¿ô¼°¤É¤ª¤ê¤Ë»³¼êÀþ¤ÈÃæ±ûÀþ¤Î¾å¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¸µ¸ú²Ì¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·¯¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤À¡×
¡¡¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¡×¡ÊÅû°æ¹¯Î´¡Ö´Ä¾õÀþ¡×¡Ë
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¤ª¤ì¡×¤ÏÈà½÷¤Ë¤³¤¦°ÍÍê¤¹¤ë¡£Åìµþ±Ø¤«¤é¾åÌîÊýÌÌ¹Ô¤¤Î»³¼êÀþ¤Ë¾è¤ê¡¢°ìÅÙ¤â¾è¤ê´¹¤¨¤º¤ËÅìµþ±Ø¤Þ¤ÇÌá¤ë¡£Åìµþ±Ø¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÇÄÌ¤ê¤·¡¢¿ÀÅÄ±Ø¤ÇÃæ±ûÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÂå¡¹ÌÚ±Ø¤Ø¡£¤Þ¤¿»³¼êÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢¾åÌî·ÐÍ³¤Ç½©ÍÕ¸¶±Ø¤Ø¡£ÁíÉðÀþ¤Ç¸æÃã¥Î¿å¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¿ÀÅÄ¤òÄÌ¤êÅìµþ¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡Ö·¯¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ªÃã¤Î¿å¤«¤é¤¤¿ÅÅ¼Ö¤È¡¢½©ÍÕ¸¶¤«¤é¤¤¿ÅÅ¼Ö¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¡¢·¯¤¬¤ª¤ê¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¡Ö¤Û¤ó¤È¤«¤·¤é¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¸½¼Â¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÎÙ¤Î±Ø¤Þ¤ÇµÕ²ó¤ê¡×¤Ï¤¢¤ê
¡¡¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»³¼êÀþ¤ò²¿¼þ¤â¡×¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯ÀÚÉä¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¡ÖÉÔÀµ¾è¼Ö¡×¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¿¼³¤¤Î¶÷ÏÃ¡×¤Ë¤â¡¢¸µ·º»ö¡¦·ß°æ¤Î¶»Ãæ¤ÎÉÁ¼Ì¤Ç¡Ö´Ä¾õÀþ¾è¼Ö¤ò¿ô²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¡ÊÃæÎ¬¡Ë¼Ö¾¸¤â¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â·ß°æ¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤ËË°¤¤ë¤È¿©»ö¤Ê¤É¤Î¤¿¤áÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤Æ¡Ê¡á²þ»¥¤ò½Ð¤Æ¡Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àµ¤·¤¯ÀÚÉä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºÇÄã¶è´Ö¤ÎÀÚÉä¤òÇã¤Ã¤Æ»³¼êÀþ¤ÎÎÙ¤Î±Ø¤Þ¤ÇµÕ²ó¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï£Ï£Ë¡£»³¼êÀþ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿±¿ÄÂ·×»»¤ÎÆÃÎã¤Ë¡Ö¸åÌá¤ê¤·¤¿¤êºÆÅÙÆ±¤¸±Ø¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÉáÄÌ±¿ÄÂ¡¦ÎÁ¶â¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë·ÐÏ©¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÊÃæÎ¬¡ËºÇÃ»·ÐÏ©¤Î±Ä¶È¥¥í¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£Îã¤¨¤ÐÅìµþ±Ø¤ÇÍ³ÚÄ®¤Þ¤Ç¤ÎÀÚÉä¤òÇã¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¢ªÃÓÂÞ¢ª¿·½É¢ª½ÂÃ«¢ªÉÊÀî¢ªÍ³ÚÄ®¤È¡¢¤ª¤ª¤è¤½£±»þ´Ö¤Î¾®Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¾åÎÓ¶Ç¤Ï¤³¤¦¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¤ò¥É¥é¥¤¥ô¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Ç¡¢¾ÊÀþ»³¼êÀþ¤ò¥É¥é¥¤¥ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÁØ²÷Å¬¤Ê¤³¤È¤Ë¤Á¤¬¤Ò¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¤Ëµï¤ÆÂà¶þ¤·¤Æ»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤È¤¡¢¿´¤Î±µ(¤¦¤Ã)¤·¤Æ»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤È¤°¿(¤¢¤ë¤¤)¤Ï¿´¤¬í÷(¤¿¤¯¤Þ)¤·¤¯¤Æ¤Â¤Ã¤È¤·¤Æ¤ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢É¬¤º°ìÅÙ¤Ï»î¤à¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤é¤¦¤«¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¿´¤ÏÉ¬¤ºÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤¹¤ë¤Ë¤Á¤¬¤Ò¤Ê¤¤¡£¡Ê¡Ö¾ÊÀþÅÅ¼Ö¡×¡Ë
¡¡¾ÊÀþÅÅ¼Ö¤È¤Ï¡¢¸½ºß¤Î£Ê£Ò¤¬ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤ÆÅ´Æ»¾Ê¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤À¡£»³¼êÀþ¤ÏÆüËÜÅ´Æ»¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÅ´Æ»±¡¡¢Å´Æ»¾Ê¡¢¹ñÅ´¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£±¿¹Ô¼Ô¤ä»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ä¾õÀþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ¹µ¤Ê¬¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
