100均のコレ指名買いレベル！シンプルだけど整頓力抜群！いくつも欲しくなる賢いトレー
商品情報
商品名：クリアトレー、クリアトレー（ミニ）
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：
【クリアトレー】幅8.7cm×奥行き17.5cm×高さ3cm
【クリアトレー（ミニ）】幅8.7cm×奥行き8.7cm×高さ3cm
販売ショップ：ダイソー
シンプルだけどすっきり収納できて便利♡ダイソーの『クリアトレー』
収納グッズが豊富に展開されているダイソー。シンプルなアイテムも多く揃っており、さまざまな収納に大活躍してくれます！
今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『クリアトレー』と『クリアトレー（ミニ）』。クリア素材のスタンダードな収納トレーです。
価格は各110円（税込）と、複数個揃えやすいのが嬉しいかぎり！早速このトレーを使って、文具を整理整頓してみました。
長いサイズの『クリアトレー』は、ペンや定規などの長いアイテムの収納に向いています。
サイズにすると約幅8.7cm×奥行き17.5cm×高さ3cmで、ペンに対しては十分ゆとりのあるサイズ感になっています。
高さも浅すぎないので、太めのペンを入れてもはみ出ることなくすっきり収まりました。
やや小さめのスクエア型の『クリアトレー（ミニ）』には、ホチキスの芯などの細々としたアイテムを入れてみました。
これでもまだ余裕があり、クリップや消しゴムなども一緒にまとめられそう！
スクエア型というのがミソで、角型のアイテムがきれいに収まってくれますよ。
積み重ねて収納できるのも嬉しいポイント！
どちらも幅が8.7cmと同じなので、がたつくこともなくしっかり積み重ねることができました。
何よりクリア素材で中身が見やすく、圧迫感がないというのもお気に入りポイントです！
引き出しの中の整理整頓にも大活躍してくれる！
このクリアトレーは、なんといっても引き出しの中の整理にぴったりなんです！
角が90度になっているため、並べた際にきっちりと収まります。
このため、スペースを無駄にすることなく効率的に物を収納することができます。
今回は、ダイソーの『クリアトレー』と『クリアトレー（ミニ）』を紹介しました。
文具だけでなく、コスメの収納にも役立つこと間違いなし♡1つ110円（税込）とお手頃なので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。