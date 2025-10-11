100均のコレ指名買いレベル！シンプルだけど整頓力抜群！いくつも欲しくなる賢いトレー

収納グッズが充実するダイソーで、賢いアイテムを発見しました！今回ご紹介するのは、クリア素材のシンプルなトレー。至ってシンプルなトレーですが、サイズ感や形状が絶妙で整理整頓しやすいのがポイントです！異なるサイズ同士でも積み重ねて収納できるほか、引き出し内でも収まりが良く、いくつも欲しくなりますよ！

商品情報

商品名：クリアトレー、クリアトレー（ミニ）

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：

【クリアトレー】幅8.7cm×奥行き17.5cm×高さ3cm

【クリアトレー（ミニ）】幅8.7cm×奥行き8.7cm×高さ3cm

販売ショップ：ダイソー

シンプルだけどすっきり収納できて便利♡ダイソーの『クリアトレー』

収納グッズが豊富に展開されているダイソー。シンプルなアイテムも多く揃っており、さまざまな収納に大活躍してくれます！

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『クリアトレー』と『クリアトレー（ミニ）』。クリア素材のスタンダードな収納トレーです。

価格は各110円（税込）と、複数個揃えやすいのが嬉しいかぎり！早速このトレーを使って、文具を整理整頓してみました。

長いサイズの『クリアトレー』は、ペンや定規などの長いアイテムの収納に向いています。

サイズにすると約幅8.7cm×奥行き17.5cm×高さ3cmで、ペンに対しては十分ゆとりのあるサイズ感になっています。

高さも浅すぎないので、太めのペンを入れてもはみ出ることなくすっきり収まりました。

やや小さめのスクエア型の『クリアトレー（ミニ）』には、ホチキスの芯などの細々としたアイテムを入れてみました。

これでもまだ余裕があり、クリップや消しゴムなども一緒にまとめられそう！

スクエア型というのがミソで、角型のアイテムがきれいに収まってくれますよ。

積み重ねて収納できるのも嬉しいポイント！

どちらも幅が8.7cmと同じなので、がたつくこともなくしっかり積み重ねることができました。

何よりクリア素材で中身が見やすく、圧迫感がないというのもお気に入りポイントです！

引き出しの中の整理整頓にも大活躍してくれる！

このクリアトレーは、なんといっても引き出しの中の整理にぴったりなんです！

角が90度になっているため、並べた際にきっちりと収まります。

このため、スペースを無駄にすることなく効率的に物を収納することができます。

今回は、ダイソーの『クリアトレー』と『クリアトレー（ミニ）』を紹介しました。

文具だけでなく、コスメの収納にも役立つこと間違いなし♡1つ110円（税込）とお手頃なので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。