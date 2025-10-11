元NMB48の吉田朱里（29）が10日に自身のインスタグラムを更新。大阪万博を訪れたオフショットを公開した。

「駆け込みで大阪万博に行ってきました 安定期に入って、少し涼しくなったら行こうと思ってたら最後にかけて激混みで…笑どこも人人人人人って感じでした笑パビリオンは入場規制だらけで入れなかったけど現地の雰囲気を味わいに母と行きました」と記し、紅白色のコーディネートを披露。

さらに「自分が生きてる間に万博に行けてよかったです 地元大阪の盛り上がりを現地で感じることができて嬉しかったです大屋根リングの迫力もすごかった！！そして偶然 よんチャンTVのお天気キャスターの前田さんにお会いできました！パビリオン入れなかったけど前田さんに会えたからオールオッケー笑母にカメラ任せたら爪入ってました…笑」と記し、母親が撮影した「事故ショット」も掲載した。

フォロワーからは「お腹おっきくなってきたね」「急に涼しくなってきたから暖かくして過ごしてくださいね」などのコメントが寄せられている。

吉田は昨年4月、一般男性との結婚を発表し、9月に自身のYouTubeチャンネルで第1子妊娠を発表した。