ヒコロヒー、30代半ばに差しかかり体の変化を実感「あ、こんなダメですか」

10月9日放送のTOKYO FM『喋るズ「トーキョー・エフエムロヒー」』にて、ヒコロヒーが、自身の体の変化や体調について語った。

放送内で、腰痛がつらいというリスナーから送られた、「ヒコさんは体にガタ来てませんか？お体気をつけて頑張ってくださいね」というメッセージを受け、ヒコロヒーは今月で36歳になるとしつつ、「ちゃんと体が変わってきてます」と切り出した。

続けて、「30手前ぐらいの時はまだ水商売のバイトしてて」「その時とか、やっぱ30代のお姉さんから『本当に30は光の速さや』みたいな」「『今はあんた大丈夫やけど、もう30になったらとんでもないことなるから』みたいな脅しをさ、いっぱいかけられてて」と振り返った。

その上で、「まず、このラジオでも再三言ってますけどホンマに痩せない」「35になってもう“あ、こんなダメですか”と。“こんなとれないですか”ということもありますし」と体の変化を明かした。

さらに、「毎晩のように飲んで」「仕事も激務ですけど、肝臓とか内臓系がどうっていうことはないね。かなり体は丈夫なんですけど」「もしかしたら40ぐらいになった時にパタっとガクッと何かがくるのかもしれませんけれども」と話していた。