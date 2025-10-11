日本代表を右サイドから牽引！ 伊東純也がパラグアイ戦で見せた圧巻の“チャンスメイク力”
森保監督率いる日本代表は10日、国際親善試合としてパラグアイ代表と対戦し、2-2で引き分けた。
2度に渡ってリードを許しながらも小川航基と上田綺世という2人のストライカーがゴールという形で結果を残した森保ジャパン。勝つことはできなかったが、三笘薫や遠藤航、守田英正といった主力不在のなか、南米の強豪に価値ある引き分けに持ち込んだ。
そんなこの試合で素晴らしい存在感を見せたのが伊東純也だ。右WBとしてスタメンフル出場を果たした伊東は後半ATに完璧なクロスから上田のゴールをお膳立てしたり、CKからチャンスを演出するなど右サイドから日本の攻撃を牽引した。
右WBのポジションを堂安律にとられることも少なくなかった伊東だが、この試合では持ち前のスピードやクロスを武器に圧巻の存在感を見せた。
キリンチャレンジカップ2025— 日テレサッカー【公式】 (@ntv_football) October 10, 2025
『日本パラグアイ』
／
後半49分
上田綺世ヘディングシュート
エースが劇的同点ゴール
＼@jfa_samuraiblue#サッカー日本代表 #jfa#daihyo #SAMURAIBLUE pic.twitter.com/i6JQHNgnwG