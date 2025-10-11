すみっコたちが聖なる花を奏でるシーンをノーカットで公開 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』本編映像
2019年の第1作公開以来、2023年の第3弾までで累計観客動員300万人を突破した人気シリーズ『映画 すみっコぐらし』。その最新作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が、10月31日より公開される。今回は、すみっコたちが“空の王国”を舞台に、シリーズ史上もっとも“あげあげ♪”な大冒険を繰り広げる。
【動画】ぺんぎん？が指揮をする“すみっコオーケストラ”が開演♪
公開を前に、すみっコたちが挑戦するミッションのひとつ“聖なる花を奏でる”シーンの本編映像が公開された。
映像では、ぺんぎん？が指揮をとり、しろくま・ねこ・とんかつ・とかげ・えびふらいのしっぽ・たぴおか・ざっそうたちが、不思議な“聖なる花”の上でポワンとジャンプ。それぞれの花が音を響かせ、やがて一つの美しい旋律となって空に広がっていく。
新キャラクターの“おうじ”や“おつきのコ”も加わり、みんなで力を合わせて音を奏でる姿は、まるで小さなオーケストラのよう。小さな手で一生懸命に、そして自信満々に指揮棒を振るぺんぎん？の姿も愛らしい。健気に演奏を続けるすみっコたちに、思わず心が“たかまる”こと間違いなしだ。
スクリーンいっぱいに広がる色鮮やかな花畑と、優しい音楽に包まれるひととき。すみっコたちが奏でる“あげあげ♪な音”を、ぜひ劇場の大きなスクリーンで体感してほしい。
