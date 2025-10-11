Perfume、閉幕直前の万博公式SNS“登場”に反響 「ありがとう」「いよいよネタバレ配慮しなくてもいい会期末に」の声
年内での活動休止を発表しているPerfumeが、10日に更新された大阪・関西万博の公式SNSに“登場”し、反響が寄せられた。
【動画】万博公式SNSにPerfumeが“登場”
万博の1日を振り返るおなじみの動画で「心に残る1日となりました」「閉幕まであと3日」と呼びかけ。
この動画に、NTTパビリオンの様子が映った。同パビリオンでは、次世代通信基盤「IOWN」などの技術をいかし、Perfumeのライブをまるでその場にいるように体験できる。
ファンからは「万博公式でPerfumeを取り上げてくれてありがとう」と感謝の声。また、落合陽一氏が手がけた「null2」などの様子もあることから、「NTT館にnull2と中身ガッツリ流して、いよいよネタバレ配慮しなくてもいい会期末になったんだな…と実感する映像ですね」とコメントが寄せられている。
