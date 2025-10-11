プロ野球・北海道日本ハムファイターズは１１日から、本拠地のエスコンフィールド北海道（北広島市）でクライマックスシリーズ（ＣＳ）に臨む。

一時は危篤に陥るほどの大病を患うも、新庄剛志監督（５３）の励ましで現場復帰を果たした小村勝・球団社長（５９）は、リーグ２位からの日本シリーズ進出を目指す指揮官の采配に全幅の信頼を寄せている。（佐藤雄一）

◆病床にモニター

昨年６月１０日昼、小村さんは北広島市の球団事務所で突然意識を失って倒れた。搬送先の病院で判明した病名は「くも膜下出血」。重症度は最も重い「グレード５（Ｇ５）」と診断され、開頭手術は翌日未明まで１４時間に及んだ。

目を覚ましたのは４日後のことだ。間もなく病床に液晶のモニターが置かれていることに気づき、試合を観戦できるようにするための配慮だと理解した。

となると、贈り主は……。添えられた手紙を見れば、答えは一目瞭然だった。かわいらしい笑顔の顔文字を添え、見覚えのある達筆でこう書かれていた。

「意識が戻ったら野球が見たいと思って持ってきました」「すぐ治ると思うから、また返してください。相手チームの勉強をしないといけないので」

見舞いに訪れた新庄監督の粋な計らいだった。

◆「リハビリ楽しんで」

リハビリの歩行訓練が始まれば、転んでも大丈夫なようにヘルメットを贈ってくれた。つばの部分に書かれていたのは「さあリハビリ楽しんでいきましょう」のメッセージ。小村さんは「リハビリはしんどくてつらいが、自分が歩けるようになる姿をイメージできた」と振り返る。

ヘルメットとウィニングボールを病室に飾ってリハビリに打ち込み、後遺症が残ることもなく３か月で現場復帰がかなった。倒れる以前から球場内を足しげく回ってファンと積極的に交流してきたが、復帰後はファンから「奇跡の社長」と呼ばれるようになった。

◆一日でも長く

小村さんは新庄監督の人柄を「面白おかしくやろうとしているだけであって、本質はものすごく真面目」と語る。現役引退後は長らく野球界から離れていたからか、２０２１年に監督就任が決まる際には親会社の日本ハム社内でも賛否両論があったという。それでも、小村さんは２３年春に球団社長兼オーナー代行に昇格して以降、「運命共同体ではないが、一緒に戦っているつもりで臨んできた」。

監督就任４年目の今季は、最終盤まで優勝争いを演じてくれた。小村さんは「ヒリヒリした展開のペナントレースを戦ってくれただけでも感謝しなければ」と語りつつ、ＣＳと“その先”を見据えている。

自身と監督、そして選手たちの思いは一つ。

ファンが一日でも長くファイターズの試合を楽しめるように――。