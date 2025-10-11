「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム−オリックス」（１１日、エスコンフィールド）

日本ハム・新庄剛志監督が、スペシャル車両でド派手に球場入りした。

午前９時２９分、漆黒のボディーが際立つ「ランボルギーニ レヴェルト」に乗車して登場。さっそうと本拠地に降り立った。

プレミアが付き、査定額８０００万円の超高級車。最新モデルに、新庄監督は「僕の大好きなカウンタックが進化して、その進化を味わいたいと。進化しすぎてスタートするまで２０分くらいかかった（笑）。操作が分からなくて」と笑み。「ファイターズの選手たちの進化とともに、カウンタックも進化している。それを味わいながら」と、チームの姿と重ねた。

同車両は、ランボルギーニ初のＨＰＥＶ（ハイパフォーマンスＥＶ）ハイブリッド・スーパースポーツカー。新開発の１２気筒エンジン、３台の高密度電気モーター、などを搭載し、合計出力１０１５ｐｓを実現。ハイブリッド化によるパワーを利用してかつてないレベルにパフォーマンスを高めた進化系現行ハイエンドモデルとなっている。

２０２１年１１月、新庄監督は就任後初めてファンの前に登場した際に「１９８４年式ランボルギーニ カウンタック ＬＰ５０００Ｓ」を使用。４年の歳月を経て、さまざまな進化を遂げて２年連続のＣＳ本拠地開催にたどり着いたチームになぞらえ、進化した高級ランボルギーニを今回はチョイス。日本一を目指す戦いへ、決意を示した。

ＣＳファーストＳ・第１戦は「ティーバイティー ガレージ スペシャルゲーム」として開催される。２戦先勝の超短期決戦を前に、「ファイターズの選手の進化を楽しんでもらえたら。オリックスさんも手ごわいので。いいゲームをやれたら嬉しいですね」とうなずいた。