刑事役が似合う「男性俳優」ランキング！ 2位「舘ひろし」を抑えて1位に選ばれたのは？【2025年調査】
All About ニュース編集部は9月11日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「刑事ドラマ」に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「刑事役が似合う男性俳優ランキング」を発表します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、舘ひろしさん。
舘ひろしさんは、1975年にロックバンドのボーカルとしてデビューし、1976年には映画『暴力教室』で俳優活動をスタートしました。石原プロモーションに所属して以降は刑事ドラマへの出演が多く、中でも代表作となるのが、1986年に放送が始まったドラマ『あぶない刑事』シリーズ（日本テレビ系）です。
舘さんが演じた鷹山敏樹は、スタイリッシュでスマートな刑事。柴田恭兵さんとのダブル主演で大ブレークを果たしました。ドラマは1989年3月まで放送され、劇場版も2017年まで計7作が制作されるなど、長年にわたり高い人気を誇る作品となりました。
回答者からは「ものすごくかっこいいし、銃の撃つ姿がかっこいいから」（50代男性／岡山県）、「落ち着いた雰囲気で威圧感も面白みもあって、ステキな雰囲気があるから」（40代女性／鹿児島県）、「クールでダンディな雰囲気と、危険を顧みず事件に挑むワイルドさが、昔も今も変わらず刑事役にぴったりだからで」（30代女性／北海道）、「あぶない刑事の昔も今も、やっぱりかっこよかったです」（30代女性／栃木県）などの声が上がりました。
1位には、水谷豊さんが選ばれました。
子役としてキャリアをスタートさせた水谷さんは、映画・ドラマ・舞台など幅広いジャンルで活躍してきました。
これまで数多くの作品で刑事役を担当しており、刑事ドラマ初主演作は『熱中時代・刑事編』（日本テレビ系）。その後も、『刑事貴族』シリーズ（日本テレビ系）などヒット作を重ねましたが、特に人気なのが2000年に始まった『相棒』シリーズ（テレビ朝日系）の主人公・杉下右京役です。今なお高い人気を誇り、テレビドラマだけでなく劇場版やスピンオフでも活躍しています。
回答者からは「水谷豊さんはもうすっかり刑事の顔になりました。彼が引退したら「相棒」は終わりでしょう」（60代男性／新潟県）、「長年刑事役をやっているから、刑事にしか見えなくなってきているから」（40代女性／埼玉県）、「相棒のイメージが強すぎるので、刑事＝水谷豊になっている」（20代男性／大阪府）、「杉下右京の役柄がハマり役で、独特の語り口調や所作がよく表現される方のため」（40代男性／埼玉県）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：舘ひろし（あぶない刑事）／77票
2位に選ばれたのは、舘ひろしさん。
舘ひろしさんは、1975年にロックバンドのボーカルとしてデビューし、1976年には映画『暴力教室』で俳優活動をスタートしました。石原プロモーションに所属して以降は刑事ドラマへの出演が多く、中でも代表作となるのが、1986年に放送が始まったドラマ『あぶない刑事』シリーズ（日本テレビ系）です。
回答者からは「ものすごくかっこいいし、銃の撃つ姿がかっこいいから」（50代男性／岡山県）、「落ち着いた雰囲気で威圧感も面白みもあって、ステキな雰囲気があるから」（40代女性／鹿児島県）、「クールでダンディな雰囲気と、危険を顧みず事件に挑むワイルドさが、昔も今も変わらず刑事役にぴったりだからで」（30代女性／北海道）、「あぶない刑事の昔も今も、やっぱりかっこよかったです」（30代女性／栃木県）などの声が上がりました。
1位：水谷豊（相棒）／91票
1位には、水谷豊さんが選ばれました。
子役としてキャリアをスタートさせた水谷さんは、映画・ドラマ・舞台など幅広いジャンルで活躍してきました。
これまで数多くの作品で刑事役を担当しており、刑事ドラマ初主演作は『熱中時代・刑事編』（日本テレビ系）。その後も、『刑事貴族』シリーズ（日本テレビ系）などヒット作を重ねましたが、特に人気なのが2000年に始まった『相棒』シリーズ（テレビ朝日系）の主人公・杉下右京役です。今なお高い人気を誇り、テレビドラマだけでなく劇場版やスピンオフでも活躍しています。
回答者からは「水谷豊さんはもうすっかり刑事の顔になりました。彼が引退したら「相棒」は終わりでしょう」（60代男性／新潟県）、「長年刑事役をやっているから、刑事にしか見えなくなってきているから」（40代女性／埼玉県）、「相棒のイメージが強すぎるので、刑事＝水谷豊になっている」（20代男性／大阪府）、「杉下右京の役柄がハマり役で、独特の語り口調や所作がよく表現される方のため」（40代男性／埼玉県）などの声が上がりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)