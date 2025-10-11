º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¡È°ÛÍÍ¤Ê»Ñ¡É¡Ö¶¸µ¤¤Î¹ÔÆ°¤À¡×¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¤»¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¿ÌÙþ¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
3¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤òÁ°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥°¥é¥Ö³°¤µ¤º
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î»Ñ¤Ë¤â¼þ°Ï¤ò°µÅÝ¤¹¤ë°Ò°µ´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£3²ó¤òÅê¤²¤Æ1¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤Ê¤¤¡È´°Á´Åêµå¡É¤òÈäÏª¤·¡¢¿·¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤ò·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿Æ±»î¹ç¤Ç¤âÌöÆ°¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò±¦Èô¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ò»°Èô¡¢¥Ü¡¼¥à¤òÆó¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¡¢8µå¤ÇÅê¤²½ª¤¨¤¿¡£9²ó¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¸Ù¤®¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¡¼¥·¥å¤òÆó¥´¥í¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ò100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.2¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥±¥×¥é¡¼¤â»°Èô¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±äÄ¹10²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤âÂ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤ò»°¥´¥í¡¢¥¹¥È¥Ã¥È¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ò±¦Ä¾¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç36µå¤òÅê¤²1¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢9²ó¤ÎÅêµå¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥µ¥µ¥¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ç¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò³°¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Æµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¥¾¡¼¥óÆÍÆþ¡×¡ÖÀï¤¦´é¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÈà¤ÏÍèÇ¯¡¢¥ê¡¼¥°¤òÀÊ´¬¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥í¥¦¥¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¸µ¤¤Î¹ÔÆ°¡£ºÇ¹â¤À¤Í¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢Èà¤Ï¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ä²Ï¤¬¤½¤Î¸Â³¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼ÂÎÏ¤ÇÉ¾²Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤Ã¤«¤êÏ¯´õ¤ÎÎº¤ä¤ów¡×¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡×¡Ö¤¿¤Ö¤ó¥°¥é¥Ö¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¿²¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë