女性お笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子（４９）が１０日、ブログを更新。同日朝、小学校で次男（８）がジャングルジムから落ち、学校から電話がかかってきて迎えにいったことを明かした。

「誠八が、ジャングルジムからおちて自分の膝と自分の顔が、ぶつかり？前歯がぐらぐらしてるとのこと。。。。心配ともはや怒り。。。」「月曜日も誠八が休み時間にこけて 腕が曲がらないと電話があったばかり」と６日にも小学校から電話がかかってきたことを明かし、「ご心配ばかりかけて本当に申し訳ないです」とつづった。

先生が迅速に歯医者に連れていってくれ、小原も急いで向かい、合流。「２週間 安静」と報告し、「もっと自分の体を大切に気をつけていただきたい」と不安と心配を吐露した。

次男は永久歯である「下の前歯がぐらぐら。。。」状態で「骨が脱臼してるようなことらしく とりあえずお医者さんに元に戻していただけました」と説明した。

小原は２０１４年に元メジャーリーガーのマック鈴木氏と結婚。長男（１０）、次男、長女（６）を授かっている。