１０日、ガザとの境界地域で戦車のそばに立つイスラエル軍兵士/Emilio Morenatti/AP

（ＣＮＮ）イスラエル軍は１０日、パレスチナ自治区ガザ地区での停戦が発効したと発表した。政府が前夜承認した和平案に基づき、部隊は合意したラインまでの撤退を実施している。

しかしイスラエル国防軍（ＩＤＦ）の報道官は「部隊はガザ地区の様々な地域に引き続き駐留する」と付け加えた。

イスラム組織ハマスが拘束している人質についても、解放に向けた７２時間の猶予期間が始まった。合意の一環として、イスラエル国内のパレスチナ人囚人・被拘束者約２０００人も解放される。一方、テレビ演説を行ったイスラエルのネタニヤフ首相は、ガザ地区に拘束されている死亡した人質全員が帰還するとは限らないことを初めてほのめかした。

ガザ地区南部からガザ市へ向かって歩く数千人のパレスチナ人が確認されている。ＩＤＦの報道官は人々に対し、ガザ地区の様々な地域に引き続き駐留する部隊に近づかないよう警告した。

イスラエル治安当局者はＣＮＮに対し、停戦合意の人道条項に基づき、毎日６００台の支援物資輸送トラックがガザ地区への入域を許可されると伝えた。

当局者によれば、トラックは「国連が承認した国際機関、民間セクター、支援国」から提供されるという。

物資には調理用ガス、食料、医療用品、避難所用物資などが含まれると当局者は付け加えた。